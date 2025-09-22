Trabajadores de la Platja de Palma advierten de más demandas contra Cort por no convocar el nuevo concurso

Los trabajadores de la Platja de Palmase sienten "defraudados" con el Ayuntamiento porque, lamentan, sigue sin redactar los pliegos del próximo concurso público para adjudicar la gestión de este arenal. En este sentido el comité de empresa de Mar de Mallorca, que se ha encargado de la limpieza, mantenimiento y jardinería de esta playa durante los últimos 30 años, lamenta el silencio del Consistorio pese a que "en junio la regidora de Función Pública y Gobierno Interior [Mercedes Celeste] nos prometió que sacaría los pliegos a finales de agosto o principios de septiembre".

Al respecto, un portavoz del comité de empresa señala la "imposibilidad" de cumplir con los plazos. "El contrato de Mar de Mallorca termina el 30 de noviembre, por lo que aunque el Ayuntamiento de Palma convocara el concurso hoy mismo ya no llegamos a tiempo porque el proceso de concurrencia es largo y ya llegan tarde".

En este sentido, advierte de que se repetirá la situación del año pasado en la que los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca se vieron obligados a demandar a Cort.

"Nos vemos en la misma situación que la temporada pasada, demandando a la empresa y al Ayuntamiento porque a día de hoy no sabemos nada de nuestro futuro laboral. Vivir así en esta incertidumbre nos crea ansiedad, malestar y nerviosismo. Cada trabajador va a tener que hacer otro desembolso para las demandas. Será ya la segunda vez y muchas familias no se lo pueden permitir. Pero así son los políticos, prometen y después se les olvida lo prometido", lamentan los trabajadores.

Dos lotes

Del mismo modo, expresan su preocupación porque el objetivo de Govern Interior este año era dividir la Platja de Palma en dos lotes para favorecer la concurrencia de otras empresas, además de Mar de Mallorca. "En la reunión de junio Celeste nos dijo que si uno de los dos lotes lo ganaba otra empresa, no implicaría despidos porque los trabajadores de Mar de Mallorca afectados serían subrogados. Pero no hay nada por escrito y a estas alturas seguimos sin saber nada", lamenta este portavoz.