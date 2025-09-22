Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
Arca celebra este "pequeño triunfo" y reclama al Ayuntamiento de Palma que lo proteja definitivamente
El área de Patrimonio del Consell de Mallorca ha paralizado la demolición del edificio de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar. Las obras llevan paradas desde el jueves porque la institución insular entiende que la licencia que utilizaban los promotores, que pretenden hacer pisos de lujo, no se corresponde con las directrices del informe de los técnicos de su departamento.
Arca, que ha dado la batalla contra el derribo del inmueble, considera esta suspensión "un pequeño triunfo", pero ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que proceda a su catalogación de acuerdo a un informe del Consell fechado en enero de 2025.
En estos momentos la fachada, lo más valioso del inmueble a nivel de patrimonio, sigue en pie. En cambio, algunos tramos del interior del piso superior han sido demolidos.
Arca recuerda que el Plan General le asigna una protección ambiental que obliga al menos a conservar su fachada, así como los elementos más destacables de carpintería y baldosa hidráulica. Sin embargo, el área de Urbanismo de Cort dio permiso para demoler también la fachada con la condición de replicarla con la máxima fidelidad al diseño de Bennazar.
"Pueden derivarse responsabilidades penales"
La entidad conservacionista ha solicitado a Cort que "actúe inmediatamente y garantice la preservación" de este inmueble del Eixample.
"Arca ya había advertido de los incumplimientos de los deberes de protección de Patrimonio en el que se incurría por parte de las administraciones si se procedía a la demolición de un inmueble del que estaban demostrados sus valores patrimoniales. Incluso podrían derivarse responsabilidades penales, a nuestro criterio", ha advertido.
