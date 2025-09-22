Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat

«Esta Fira del Variat no se había hecho nunca en Mallorca. Llevo muchos años cocinándola en mi cabeza y pensando cómo debía darle forma», explica entre preparativos Paquita Bonnín, la cabeza visible que organiza el evento festivo-gastronómico que tomará la plaza Pere Garau el próximo fin de semana (27 y 28 de septiembre).

La dinámica en esta primera edición aspira a conquistar al mayor tipo de público posible, no sólo al foodie más experimentado, «queremos que esta feria sea para todo el mundo y todas las edades, por eso hemos cerrado una programación musical muy variada donde cabe todo», advierte Bonnín, presidenta del Mercat de Pere Garau.

El programa de bares participantes se guarda con recelo, estos días reina el secretismo. Tal y como ha podido confirmar este periódico, participarán tres establecimientos del barrio donde se celebra la feria: Ca na Martina, que está en el interior del propio mercado; La Llubinense, que está a escasos pasos; o el Mónaco, en la calle Nuredduna. Además de estos tres restaurantes cercanos que tendrán expositor, también participarán con seguridad el Bar Rotlet del Molinar, con más de 50 años de historia a sus espaldas y el protagonista del vídeo promocional que anunció por redes sociales la celebración de la Fira. Tampoco faltará a la cita Can Pometa, en Can Valero, que pese a su reciente apertura ha conseguido un puesto muy digno en la ruta del variat en Mallorca.

A día de hoy, falta por desvelar el nombre de cuatro establecimientos más. El próximo miércoles la organización los dará a conocer en la presentación oficial a la prensa.

Paquita Bonnín, presidenta del Mercat de Pere Garau. / MZE

Los impulsores del evento gastronómico, que es el Mercat de Pere Garau, augura un gran éxito en esta primera edición. «Hemos pedido a cada bar restaurante que prepare unas mil raciones de variat. Espero que todo se agote y no baste, eso significará que ha ido muy bien. Lo que se servirá no será un plato tan grande como el que te puedes comer en el establecimiento, está más pensado para que sea una cantidad adecuada para una cata, con el fin de que la gente pueda probar varios restaurantes», recalca Bonnín, quien ha tenido que circunscribir la participación a nueve bares. «Nos han llamado de muchos sitios para venir, pero el espacio es limitado», admite.

Además de la oferta de variats, la presidenta del mercado señala que habrá un foodtruck que servirá hamburguesas, «por si los niños u otras personas quieren».

La feria será posible gracias a la implicación de varias instituciones y varios colaboradores privados. «Pedí una subvención al Consell para organizarla, una ayuda englobada en la promoción del producto local», comenta. Por otra parte, también celebra el apoyo del Ayuntamiento de Palma para el tema del corte del tráfico y la ocupación de la vía pública.

Programación musical

El sábado día 27 arrancará la feria con la verbena Fira del Variat. Hay previstas dos actuaciones: el dj Juanmi Esteban (de 20 a 22 horas) y el grupo musical Cirko (de 22 a 00 horas). «Esa noche ya se servirán variats a los asistentes».

El día grande será el domingo. A las 10 de la mañana, habrá un cuentacuentos infantil y desde esa misma hora hasta las 17 horas estará a la venta el libro 100 variats: una guía ilustrada del variat mallorquín de David Valdés. La inauguración oficial está prevista a las 11 de la mañana. Contará con parlamentos del alcalde de Palma Jaime Martínez y de la consellera de Promoción Económica del Consell Pilar Amate. A las 11.15, habrá gegants y xeremiers. A las 11.30, pintacaras y una ballada popular con Puig de Bonany. La vermutada llegará a las 13 horas con la charanga Los estupendos burruños. A las 14 horas, se celebrará un taller de circo infantil con Es Taller Espai de Circ. A las 14.30 horas, será el turno de La Filharmónica de Porreres y a las 16.30 pondrá música un clásico de Mallorca, el dj Juan Campos. A las 19, seguirá la fiesta con The Bowins Band y, a las 20.30, actuará Paco Martín, cantante que además tiene puesto -el de perfumes- en el Mercat de Pere Garau. Cerrarán el cartel Lolita Khaos y Chris Mental.