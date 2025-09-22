Instituciones
El alcalde de Palma se reúne con la Fallera Mayor de València en el Castell de Bellver
Senyor pirótecnic, pot vosté pegar-li foc a la mascletà. Con estas palabras pronunciadas cada día por la Fallera Mayor, comienza la tradicional mascletà en València. Ayer, estas mismas palabras resonaron en Palma, donde el alcalde Jaime Martínez, dio la bienvenida oficial a la comitiva encabezada por la Fallera Mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, y su Corte de Honor.
El acto tuvo lugar en el Castell de Bellver, que sirvió de escenario para la recepción oficial.
Además, las 73 candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2026 también participaron en este encuentro, que culminará el próximo 27 de septiembre con la elección de la nueva representante.
