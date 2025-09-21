Cort cierra el parque de Bellver y el Passeig Sagrera ante la previsión de fuertes lluvias
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos
EFE
El Ayuntamiento de Palma cierra a partir de esta medianoche el parque de Bellver y el Passeig Sagrera después de activar la preemergencia del Plan Territorial Municipal (Platerpalma) ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que afectarán a la ciudad durante la madrugada.
En un comunicado este domingo, el consistorio ha detallado que la activación de la preemergencia comenzará a las 22.00 horas y se mantendrá hasta el lunes a las 8.00 horas.
Como medida preventiva, Cort cerrará a partir de la medianoche el parque de Bellver y el Passeig Sagrera, y se mantendrá así durante todo el periodo de alerta por climatología adversa.
Consejos
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos, evitar el cruce de torrentes o zonas bajas, no refugiarse árboles aislados y asegurar puertas, ventanas y objetos exteriores para prevenir incidentes provocados por el viento.
La corporación local insta a la población a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.
- Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique
- Estafa de taxis en la Playa de Palma: cómo funciona el fraude y cómo puedes protegerte
- Emaya pone en marcha un operativo especial de limpieza en el barrio de Son Gotleu
- La patronal de excursiones marítimas denuncia subidas del 1.500% en el nuevo concurso del muelle de las Golondrinas de Palma