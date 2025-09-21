Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cort cierra el parque de Bellver y el Passeig Sagrera ante la previsión de fuertes lluvias

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos

EFE

El Ayuntamiento de Palma cierra a partir de esta medianoche el parque de Bellver y el Passeig Sagrera después de activar la preemergencia del Plan Territorial Municipal (Platerpalma) ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que afectarán a la ciudad durante la madrugada.

En un comunicado este domingo, el consistorio ha detallado que la activación de la preemergencia comenzará a las 22.00 horas y se mantendrá hasta el lunes a las 8.00 horas.

Como medida preventiva, Cort cerrará a partir de la medianoche el parque de Bellver y el Passeig Sagrera, y se mantendrá así durante todo el periodo de alerta por climatología adversa.

Consejos

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos, evitar el cruce de torrentes o zonas bajas, no refugiarse árboles aislados y asegurar puertas, ventanas y objetos exteriores para prevenir incidentes provocados por el viento.

La corporación local insta a la población a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.

