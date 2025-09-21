Un centenar de personas participan en la bicicletada de Palma
La marcha ciclista dio comienzo a las 10:30 horas desde la plaza Joan Carles I, recorriendo un trayecto de 2,7 kilómetros por varias calles emblemáticas de Palma como Unió, La Rambla, Baró de Pinopar y Camí de Jesús, hasta llegar al Parc de sa Riera
Protegidos con casco y gafas, más de medio centenar de personas participaron esta mañana en una bicicletada familiar celebrada en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, una cita que busca fomentar formas de transporte sostenibles y respetuosas con el entorno urbano.
Padres, niños, amigos y ciclistas de todo tipo —incluidos usuarios de bicicletas eléctricas y de montaña— participaron en la jornada, que transcurrió sin incidentes y con el acompañamiento de la Policía Local, que veló por la seguridad del recorrido.
La marcha ciclista dio comienzo a las 10:30 horas desde la plaza Joan Carles I, recorriendo un trayecto de 2,7 kilómetros por calles emblemáticas de Palma como Unió, La Rambla, Baró de Pinopar y Camí de Jesús, hasta llegar al Parc de sa Riera, donde finalizó la actividad en un ambiente festivo y familiar.
El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha encabezado al pelotón al inicio de la ruta popular y ha agradecido a todos los participantes su asistencia.
El evento reunió a participantes de todas las edades, incluyendo varios adolescentes de entre 13 y 15 años, así como turistas y vecinos mallorquines que se sumaron espontáneamente a la iniciativa.
Fin de la semana de la movilidad
La Semana Europea de la Movilidad finalizará este lunes 22 de septiembre, con la celebración del Día Europeo sin Coches, jornada en la que el transporte público será gratuito en toda la isla. Por la tarde, se llevará a cabo la X edición de la 'Vuelta a Mallorca en tren', una actividad gratuita organizada por la Associació d'Amics del Ferrocarril junto con SFM, con salida a las 14.30 h desde la estación Intermodal.
