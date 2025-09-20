Fiestas
Palma celebra la Diada de la Mobilitat con actividades familiares
Niños y padres disfrutaron de propuestas como el pintacaras y clases de taichí.
Palma vivió esta mañana una bonita jornada familiar llena de propuestas para padres y niños con motivo de la Diada de la Mobilitat. La celebración se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
A partir de las 10 de la mañana se llevaron a cabo actividades como malabares, cuentacuentos, música, pintacaras y juegos tradicionales.
Por su parte, la Policía Local de Palma organizó un circuito de educación vial, mientras que también se impartió una clase de taichí, seguida de talleres sociales y clases de baile swing.
150 años de tren
Asimismo, con motivo de la Diada de la Mobilitat Emaya ofreció talleres participativos, y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) presentó la exposición «150 anys de tren a Mallorca» en la Estación Intermodal, donde se recordó la centenaria historia de este medio de transporte en la isla, además de proponer actividades infantiles en la Plaça Major.
Bicicletada
El programa continuará este domingo con la celebración de una bicicletada, con un recorrido de 2,7 kilómetros que comenzará a las 10:30 en la plaza Joan Carles I y recorrerá calles como Unió, La Rambla, Baró de Pinopar y Camí de Jesús, finalizando en el Parc de sa Riera.
