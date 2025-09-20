Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

Palma celebra la Diada de la Mobilitat con actividades familiares

Niños y padres disfrutaron de propuestas como el pintacaras y clases de taichí.

Palma celebra la Diada de la Movilitat / Ana B. Muñoz

Redacción Palma

Palma

Palma vivió esta mañana una bonita jornada familiar llena de propuestas para padres y niños con motivo de la Diada de la Mobilitat. La celebración se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

A partir de las 10 de la mañana se llevaron a cabo actividades como malabares, cuentacuentos, música, pintacaras y juegos tradicionales.

Por su parte, la Policía Local de Palma organizó un circuito de educación vial, mientras que también se impartió una clase de taichí, seguida de talleres sociales y clases de baile swing.

150 años de tren

Asimismo, con motivo de la Diada de la Mobilitat Emaya ofreció talleres participativos, y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) presentó la exposición «150 anys de tren a Mallorca» en la Estación Intermodal, donde se recordó la centenaria historia de este medio de transporte en la isla, además de proponer actividades infantiles en la Plaça Major.

Noticias relacionadas y más

Bicicletada

El programa continuará este domingo con la celebración de una bicicletada, con un recorrido de 2,7 kilómetros que comenzará a las 10:30 en la plaza Joan Carles I y recorrerá calles como Unió, La Rambla, Baró de Pinopar y Camí de Jesús, finalizando en el Parc de sa Riera.

TEMAS

