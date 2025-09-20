Cort gasta 1,1 millones de euros en la compra de 27 coches para la Policía Local

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la adquisición de 27 nuevos vehículos de patrulla tipo SUV destinados a la Policía Local, con un presupuesto superior al millón de euros.

La compra se realizará a través del acuerdo marco de la Federació d’Entidades Locals de les Illes Balears (FELIB), adjudicado en julio de 2024 a la empresa Aplicaciones Tecnológicas Juma, S.L., que incluye el suministro de vehículos, equipamiento policial y puntos de recarga eléctrica.

Esta adquisición, aprobada el jueves por la Junta de Govern y hecha pública ayer por Cort, forma parte del plan integral para modernizar y ampliar la flota de vehículos de la Policía Local, en línea con el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora continua de los medios materiales y humanos del cuerpo policial, que ya ha abierto una nueva comisaría en el Parc de ses Estacions y ha anunciado otra en el antiguo cine Metropolitan. En este mismo sentido, el Ayuntamiento recordó que también se prevé la incorporación de 170 nuevos agentes en 2026, lo que hace imprescindible ampliar y modernizar el parque móvil, añadió el Ayuntamiento de Palma.

Los modelos seleccionados por el consistorio son Subaru Crosstek 2.0 con etiqueta ECO, que combinan eficiencia medioambiental con características técnicas específicas para las necesidades policiales, incluyendo equipamiento de emergencia, batería auxiliar, kit de rotulación y preinstalación para emisoras. El presupuesto base para esta compra asciende a 1.152.301,10 euros.

Cabe recordar, dijo Cort, que a lo largo de este mismo mes también ha aprobado la contratación para la renovación de la flota de motocicletas de la Policía Local, con un presupuesto de 848.194 euros para la adquisición de un total 68 vehículos.

Asimismo, recientemente autorizó la compra de seis nuevos furgones policiales, con una inversión superior a los 452.000 euros.