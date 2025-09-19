Palma presentará en Bruselas su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

El Ayuntamiento de Palma presentará el martes que viene en el Parlamento Europeo su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, en un acto en el que participarán la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el alcalde, Jaime Martínez. La ciudad apuesta por situar la cultura como motor de identidad, convivencia e innovación, reforzando su sector cultural y diversificando su modelo turístico más allá de la temporada de sol y playa, ha informado el PP del Parlamento Europeo en un comunicado.

La candidatura quiere aprovechar, además, la afinidad histórica y mediterránea con Malta, país que junto a España designará capital en 2031. La cooperación entre ambas islas, unidas por su condición insular y por siglos de vínculos culturales, refuerza el carácter europeo de la propuesta.

Palma se presenta también como una ciudad con una riqueza patrimonial única, fruto de la huella fenicia, romana, islámica y cristiana. Monumentos como la Catedral de Mallorca, el Palacio de la Almudaina o sus emblemáticos patios señoriales avalan una identidad cultural diversa y abierta al mundo.

'Mediterráneo en Movimiento'

Bajo el lema 'Mediterráneo en Movimiento', Palma quiere situar la cultura en el centro de su transformación urbana y social, apostando por un modelo sostenible, accesible e inclusivo.

El acto de presentación se celebrará el martes que viene en la Sala del Restaurante del Parlamento Europeo, con la intervención de los eurodiputados del PP Rosa Estaràs y Antonio López-Istúriz; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la jefa de la Unidad de Turismo de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Andreea Staicu; la presidenta del Govern, Marga Prohens; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.