Vox se queda solo en su cruzada por recuperar el topónimo de "Palma de Mallorca": "Evita confusiones con otras localidades"

Vox se queda solo en su particular batalla para cambiar el topónimo de Ciutat y Palma seguirá manteniendo su nombre oficial, sin la coletilla “de Mallorca”. La capital de Mallorca continua así con el nombre que ha tenido desde principios del siglo XVIII sin añadidos y con el topónimo romano.

La moción se debatió este jueves en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía y solo contó con el apoyo de las representantes de la formación de extrema derecha, mientras que los votos en contra de sus socios del PP se sumaron a los Més per Palma y el PSIB.

El texto, que será defendido en el pleno por el concejal Juan Antonio Esteban, solicitaba restablecer la denominación “Palma de Mallorca”, argumentando su valor “histórico, cultural, económico y funcional”. Además, proponía el cambio para “evitar confusiones con otras localidades” y por motivos de promoción turística, al considerar que dicho nombre “posee un reconocimiento global consolidado y de valor incalculable”.

Vox sostiene que el uso del topónimo “Palma de Mallorca” se extendió a partir del siglo XIX, precisamente para evitar confusiones con otras ciudades españolas. La proposición recuerda, sin embargo, que la ciudad fue fundada en el año 123 a. C. por el general romano Quinto Cecilio Metelo, bajo el nombre de Palma. Ya entonces, aseguran,«existía la necesidad de distinguirla de otras urbes homónimas», y el especificador geográfico Maiorica servía como un "elemento de claridad dentro del Imperio".

Ley de Capitalidad

El uso oficial del topónimo ha tenido varios vaivenes. En 2006, la Ley de Capitalidad oficializó la forma “Palma de Mallorca”. Sin embargo, en 2016 se modificó el nombre y se eliminó la coletilla insular, lo que Vox considera un acto de “revisionismo ideológico”.

Desde ese cambio, no todas las instituciones han acatado la nueva denominación. El aeropuerto, por ejemplo, sigue luciendo el rótulo de “Palma de Mallorca”. No obstante, ha habido avances en otras áreas: en abril de este año, la Dirección General de la Policía Nacional confirmó que tanto los DNI y pasaportes pasarán a utilizar de manera exclusiva el topónimo Palma en lugar de Palma de Mallorca. Esta decisión llegó tras una petición de la asociación menorquina Fem-ho en Català, que celebró que “se respete la toponimia catalana oficial de la capital mallorquina

Los especialistas afirman que el topónimo Palma "es el correcto históricamente". Tal como explica el doctor en Historia y archivero municipal, Pere de Montaner, "Palma es uno de los poquísimos topónimos de origen romano que quedan sin haber sufrido ninguna evolución, a diferencia de Barcino, por Barcelona, por ejemplo". La coletilla insular "es simplemente un complemento de lugar no oficial que sirve para indicar a los de fuera que Palma está en Mallorca y distinguirla de La Palma, en Canarias", según destaca el también historiador Gaspar Valero.

El Estatuto de Autonomía recoge oficialmente el nombre de Palma. Aunque el Ayuntamiento usó durante años la forma “Palma de Mallorca” como nombre oficial. En 2008, con el Pacto de izquierdas en el Govern, se aprobó la Ley de Capitalidad con ese nombre como topónimo formal. En 2011, con el cambio de gobierno, volvió a imponerse “Palma de Mallorca”, hasta que en 2016 se oficializó nuevamente la forma “Palma”, que se mantiene hasta hoy... por ahora.