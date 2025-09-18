Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”

"Es un disparate que una barriada de 30.000 habitantes no tenga un PAC. Muy bonita la comisaría, pero lo prioritario es la sanidad y la salud", es el sentir general de los representantes vecinales de Pere Garau tras el anuncio del alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre la futura creación de una comisaría con 30 agentes de la Policía Local en el centro multiservicios que se construirá en el antiguo cine Metropolitan.

Los colectivos vecinales insisten en que lo más urgente es contar con un Punto de Atención Continuada (PAC) que funcione las 24 horas. "Hemos luchado mucho para conseguirlo", explica Genoveva Martín, vecina e integrante de la plataforma Flipau amb Pere Garau.

En la misma línea se manifiesta Nael Falo, portavoz de la plataforma, quien recuerda que la reivindicación lleva más de una década sobre la mesa: “Llevamos 11 años, desde 2014, reclamando un centro de salud. Este es un proyecto que afecta a todas las barriadas obreras, que necesitamos ese centro sanitario”.

Para Falo, el Ayuntamiento está intentando “hacer una matrioska y meter todo dentro: escoleta, biblioteca, aparcamiento…”, pero subraya que lo primordial, lo básico y lo lógico es “tener un centro de salud de verdad”.

En la misma linea, pero menos contundente, se mueve Chelo Hernández, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Pere Garau, que valora positivamente la futura comisaría, ya que "hace falta" y permitirá que los vecinos "puedan denunciar situaciones que ocurren en el barrio".

No obstante, también recalca la importante carencia que supone no disponer de un centro de salud abierto todo el día: “Echamos en falta un PAC 24 horas. Tenemos que salir del barrio para recibir atención urgente, y siendo una zona tan poblada, lo necesitamos urgentemente”.