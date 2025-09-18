La patronal de excursiones marítimas denuncia subidas del 1.500% en el nuevo concurso del muelle de las Golondrinas de Palma

La Asociación Patronal de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), que defiende los intereses las embarcaciones que se dedican a las excursiones turísticas, ha dado la voz de alarma y denunciado las condiciones que ha establecido la Autoridad Portuaria de Baleares en el nuevo concurso público del Muelle de las Golondrinas de Palma.

Según la entidad, el pliego de condiciones del citado concurso pone en riesgo la supervivencia de las empresas que amarran sus embarcaciones en esa dársena del Puerto de Palma por la subida de tarifas que se establece, lo que supondría un crecimiento de las mismas del 1.500%. "Una golondrina tipo pasaría de pagar unos 27.000 euros anuales a la friolera de 177.772 euros al año", subraya la entidad. "Lo que significa quintuplicar lo que se paga en otras marinas de las islas. Y por si fuera poco, nos quieren cobrar dos euros por pasajero, mientras los cruceros pagan una miseria de 0,08 euros por pasajero", comparan.

"El resultado podría suponer que más de 500 familias trabajadoras y todo un patrimonio cultural se queden en la cuerda floja", considera la patronal. "Esta subida desproporcionada no solo ahoga a las empresas, sino que condena a dichas familias al paro y amenaza con borrar del mapa una parte esencial de nuestra identidad balear. Por poner un ejemplo por todos conocidos: el Rafel Verdera, el velero más antiguo de España en activo y símbolo de nuestras tradiciones, corre el riesgo de desaparecer del Puerto de Palma", ejemplifica APEAM.

La patronal advierte de que no se va a quedar de brazos cruzados. "Llegaremos jurídica y fácticamente hasta donde sea necesario para tumbar lo que va a ser una concesión administrativa que nos va a llevar a la ruina y solamente va a beneficiar a los grandes. Exigimos a la APB y a las instituciones que pongan freno a este disparate. Y solicita que no se apruebe el concurso público, que se reduzcan que las tarifas a niveles razonables, que se establezcan un régimen transitorio que salve a las empresas históricas y los empleos, y que se priorice la calidad, el servicio y la sostenibilidad en las adjudicaciones, y no una simple subasta al mejor postor".

Los planes de la Autoridad Portuaria de Baleares

Precisamente, la Autoridad Portuaria de Baleares dará a conocer esta mañana las grandes líneas estratégicas para la gestión de la Terminal de Tránsito Local del Puerto de Palma, ubicada en el Muelle de las Golondrinas. Se trata, explica, de una nueva concesión que persigue la "reordenación la dársena dedicada al embarque de personas que contratan excursiones turísticas por el Puerto de Palma y la bahía.

Explica la entidad que el espacio se convertirá en un nodo de transporte sostenible, donde se concentrarán diferentes alternativas de movilidad, entre ellas el Bus Nàutic, que unirá el Paseo Marítimo con el Paseo Sagrera, el Molinar y el Dique del Oeste, y operará con embarcaciones de bajas emisiones.

El nuevo concurso tiene el objetivo de regular la actividad, el espacio físico y su uso, además del servicio de aparcamiento, los locales comerciales y de hostelería, así como la definición del modelo turístico de las excursiones a partir de las peticiones sociales y la racionalización de las autorizaciones de atraque, ha informado la Autoridad Portuaria.