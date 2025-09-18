Palma se adaptará para ser más amigable con las personas con autismo: "Todos los ciudadanos deben poder vivir en la ciudad"

Palma se adaptará para ser una ciudad más amigable con las personas que padecen trastorno del espectro del autismo (TEA). La propuesta, presentada por Vox para adaptar los recursos urbanos y lograr “la plena accesibilidad cognitiva en nuestra ciudad”, ha sido aprobada por unanimidad tras incluir enmiendas de Més per Palma y el PSIB.

La moción se debatió este jueves en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía y contó con el apoyo unánime de todos los partidos, independientemente de su color político.

El texto surge después de que, hace ya año y medio, se aprobara en pleno una proposición similar también por unanimidad. Sin embargo, en los presupuestos municipales de 2025 no se incluyó ninguna partida específica en el departamento de Infraestructuras para abordar las necesidades relacionadas con la accesibilidad cognitiva.

“Las medidas para favorecer la accesibilidad cognitiva benefician a todas las personas, pero son indispensables para quienes tienen dificultades para comprender y desenvolverse en un contexto determinado. No solo para las personas con TEA, sino también para aquellas con discapacidad intelectual, con bajas competencias en lectoescritura o que no dominan el idioma”, recoge el texto.

“Al final, de lo que se trata es de que todos los ciudadanos de Palma, independientemente de sus circunstancias o capacidades, puedan vivir la ciudad y recorrer sus calles sin que ello suponga un reto insalvable”, añade el documento.

El Ayuntamiento se compromete a fomentar la inclusión de personas con TEA en actividades festivas, a garantizar espacios públicos libres de ruido ambiental y a crear colas únicas para personas con necesidades especiales en las oficinas municipales. Estas son algunas de las medidas recogidas en la propuesta.

Asimismo, se propone involucrar a las personas con TEA y a sus familias en el diseño e implementación de las políticas municipales que les afecten directamente. También se plantea que Cort apoye a las entidades que trabajan a favor de este colectivo y promueven su inclusión.