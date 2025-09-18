Memòria de Mallorca reclama que Pilar Sánchez Llabrés sea reconocida como Hija Ilustre de Palma

Coincidiendo con el aniversario de la ejecución de Pilar Sánchez Llabrés (Palma, 1903 –Sencelles,1936), la Asociación Memòria de Mallorca, junto con familiares de la militante socialista y feminista, ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Palma que la declare Hija Ilustre de la ciudad.

La petición no es nueva. En 2024, la entidad ya registró una solicitud formal para que Sánchez Llabrés fuese reconocida institucionalmente, pero, un año después, aseguran que aún no han recibido respuesta por parte del consistorio.

“Este reconocimiento es un acto de justicia y de reparación hacia una mujer que pagó con su vida la defensa de los valores democráticos”, señalan desde la asociación, que subraya la importancia de dar visibilidad a figuras como la de Sánchez Llabrés en la memoria colectiva de Palma.

Desde Memòria de Mallorca recuerdan además que las instituciones públicas tienen el deber de reparar la memoria de las víctimas de la represión y de reconocer a quienes, como Pilar Sánchez Llabrés, destacaron por su compromiso con la libertad, la igualdad y la democracia.

Pilar Sánchez Llabrés, que compartió protagonismo con las comunistas Aurora Picornell y Antònia Pascual en la celebración del Día de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo de 1936 en la casa del Pueblo de Palma, se escondió tras el golpe de Estado franquista en la vivienda de Els Hostalets del concejal del Frente Popular Joan Real.

Real fue detenido y asesinado en el cementerio de Porreres y los fascistas detuvieron a los hijos de Pilar Sánchez para dar con ella, y arrestaron y torturaron también a su marido, al que encerraron en el Castillo de Bellver.

Finalmente, según el relato de Memòria de Mallorca, en septiembre de 1936 la detuvieron, la violaron y la asesinaron, llegando a arrastra su cuerpo atado a un coche. Abandonaron el cadáver en la finca Son Palou de Sencelles, en cuyo cementerio se presume que está enterrada, aunque en las exhumaciones realizadas entre 2018 y 2020 no se encontraron sus restos. La asociación subraya que Pilar Sánchez fue una defensora de los valores democráticos y los derechos laborales y de la mujer, "un ejemplo" para la ciudadanía, que pagó con su vida la defensa de principios básicos de un Estado de Derecho.