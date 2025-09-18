Emaya pone en marcha un operativo especial de limpieza en el barrio de Son Gotleu

Un total de diez operarios de Emaya y distinta maquinaria de la empresa municipal Emaya han iniciado este jueves un operativo especial de limpieza para la retirada de residuos en la barriada de Son Gotleu.

El teniente de alcalde, regidor de Medio Natural y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, ha visitado el barrio con motivo del comienzo de estas actuaciones, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Después de realizar la semana pasada un operativo similar a Camp Redó, Emaya ha empezado una nueva jornada de limpieza intensiva en Son Gotleu con el objetivo de "reforzar las labores ordinarias" y responder "con mayor eficacia" a las necesidades específicas de mantenimiento urbano en una de las zonas de mayor densidad poblacional de Palma.

Estas intervenciones, que se desarrollan con periodicidad trimestral, buscan complementar el servicio habitual de limpieza que Emaya realiza diariamente en toda la ciudad y se suman a otros programas específicos como 'Palma a punt'. Desde primera hora de esta mañana, Emaya ha desplegado un dispositivo en el área comprendida entre la plaza Orson Welles, la calle Indalecio Prieto, el camino de Son Gotleu y la calle Regal.

Esta acción se desarrollará en jornadas intensivas de dos a tres días, apoyados por camiones de caja abierta con plataforma elevadora para la retirada de enseres y residuos voluminosos, camiones grúa y maquinaria especializada para el desbroce de hierbas.

El teniente de alcalde ha subrayado la "firme apuesta" del Consistorio y de Emaya por reforzar la limpieza, al tiempo que ha recordado que con estos operativos se pretende complementar los trabajos ordinarios, al "poner el foco en los puntos que presentan necesidades más concretas y requieren una actuación intensiva", ha explicado.

En este sentido, Bauzá de Keizer ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno con la limpieza de todos los barrios y "lograr una ciudad más limpia y cuidada".

En total, se prevé que durante el operativo se puedan retirar hasta dos toneladas de residuos, incidiendo especialmente en la recogida de muebles, electrodomésticos y otros residuos voluminosos, así como en el desbroce de hierbas. Cabe recordar que en el último operativo especial realizado en Son Gotleu se retiraron más de 1,6 toneladas de objetos voluminosos.