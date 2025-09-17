El PSOE censura que Martínez vaya a "entregar a promotores privados" un solar de Son Peretó

El PSOE Palma ha denunciado públicamente este miércoles la "falta de palabra" del alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, por "entregar a promotores privados" un solar de Son Peretó que "se tenía que dedicar a la ampliación del CEIPIEMM Son Serra".

En un comunicado, el partido ha censurado que el pasado 4 de septiembre, el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) publicase iniciar el expediente para que el solar "pase a manos de promotores privados durante 75 años para que construyan viviendas premium".

Según han señalado, esto ocurre después de que el pasado mes de julio se retirase un punto sobre este tema del orden del día "después de la denuncia socialista y de las quejas del centro escolar y de las asociaciones de vecinos". "El alcalde ha roto su compromiso con La Vileta, con Son Serra y con la educación pública. A pesar de sus declaraciones, continúa con la intención de ceder y malvender un solar público educativo durante toda una vida para hacer pisos que no podrá pagar nadie", ha afirmado el regidor socialista Pepe Martínez.

Por todo ello, los socialistas exigen al alcalde que vuelva atrás esta modificación y que retire los otros seis solares de cinco barrios diferentes que "se tenían que destinar a equipaciones y que ahora se entregarán a promotores privados".

Una vez publicadas todos los cambios en el BOIB, el PSIB explica que se abre un plazo de un mes de exposición pública, por lo que presentarán enmiendas a la decisión del alcalde al considerar que "hipoteca el futuro de la ciudad".

El regidor censura que el PP siga adelante con "su política de deshacerse de las equipaciones, dejando barrios sin educación, sin salud y sin vida para que una empresa tenga beneficios multimillonarios alquilando pisos de 50 metros cuadrados a precios desorbitados".

El PSOE Palma ha subrayado que el equipo de gobierno ha aprobado entregar más de 30.000 metros cuadrados para construir escuelas y equipaciones deportivas, de unos solares que se encuentran en los barrios de Son Güells, Coll de en Rabassa, Son Rapinya, Son Quint y l'Olivera.