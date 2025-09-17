El PSIB insiste en la paralización de la demolición del edificio diseñado por Gaspar Bennazar y recuerda el 'Pont des Tren': "El PP no aprende de los errores pasados"

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca vuelve a cargar contra el Ayuntamiento de Palma y pide que actúe con firmeza para evitar la demolición del edificio modernista del arquitecto Gaspar Bennazar, ubicado en la calle 31 de Desembre de Palma. La formación ha mostrado su apoyo al informe técnico de la Comisión Insular de Patrimonio, que aboga por preservar elementos clave del inmueble, como la fachada, la carpintería original y los suelos de baldosa hidráulica.

Joan Ferrer, conseller socialista, ha criticado duramente al regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Òscar Fidalgo, por su apoyo a la demolición total del edificio. Ferrer se ha declarado “perplejo” ante lo que califica como unas “declaraciones agresivas” por parte del edil, al tiempo que ha recordado que el único voto contrario a la protección del inmueble dentro de la Comisión fue precisamente el del representante del consistorio palmesano.

“Con este edificio parece que el Ayuntamiento va camino de repetir el error cometido con el Pont des Tren en 2005, también obra de Bennazar”, ha afirmado Ferrer. En aquella ocasión, bajo el mandato de Catalina Cirer, el puente fue demolido por sorpresa, de madrugada y sin considerar su valor arquitectónico, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana. Dos años después se construyó una réplica, ya sin ningún elemento original.

Ferrer ha acusado al regidor Fidalgo de priorizar intereses económicos por encima de la protección del patrimonio histórico. Según el conseller socialista, el edil insinuó que el PSOE debería hacerse cargo de una eventual indemnización a la promotora si se mantiene la protección del edificio, algo que Ferrer ha calificado de “tono barriobajero”. “Parece que para él lo económico pasa por delante de cualquier consideración patrimonial”, ha criticado.

Desde el Grupo Socialista también se ha instado a la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, a defender el trabajo de los técnicos de la Ponencia Técnica de Patrimonio, cuyo informe fue ratificado casi por unanimidad por la Comisión y que recomendaba la conservación de los elementos arquitectónicos más relevantes del edificio.

Ferrer ha mostrado su preocupación por lo que considera una creciente desconfianza entre la ciudadanía y las entidades patrimonialistas, ante la posibilidad de que existan intereses ocultos tras el intento de demolición. “Solo pedimos que las instituciones actúen en favor del bien común y protejan un patrimonio que es de todos”, ha concluido.