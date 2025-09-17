El nuevo centro de servicios públicos de Palma, ubicado en el antiguo cine Metropolitan, contará con una comisaría y costará unos 17 millones de euros

El antiguo cine Metropolitan, en el barrio de Pere Garau, sigue quemando pasos para convertirse en el nuevo centro multiservicios de Palma. A la futura 'escoleta' infantil, biblioteca, 'casal' y unidad básica de salud, se suma ahora la creación de una comisaría con 30 agentes de la Policía Local, anunciada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para "combatir el incivismo y mejorar la seguridad en el barrio". Asimismo, el alcalde ha indicado que el presupuesto estimado del proyecto asciende a 17 millones de euros.

Martínez ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa celebrada frente al antiguo cine, que cerró sus puertas en 2011, y ha calificado la iniciativa como "uno de los proyectos más importantes de la ciudad", con una superficie total de 7.000 metros cuadrados. Cabe recordar que el Ayuntamiento adquirió el inmueble y dos locales adyacentes más pequeños por un total de 3.642.000 euros.

Las obras comenzarán en el año 2026, y primero habrá que derribar el edificio para construir el centro desde cero, ya que el inmueble está muy deteriorado.

El próximo 15 de diciembre se conocerá el proyecto adjudicatario de la licitación. Según ha explicado Martínez, el centro albergará, al menos, una Unidad Básica de Salud de unos 800 metros cuadrados que complementaría el centro de salud del barrio y una 'escoleta' para aliviar la falta de plazas de 0-3 que hay en la zona. También habría servicios como una biblioteca o un 'casal', y también un gran aparcamiento subterráneo para disminuir el déficit de parking (faltan aproximadamente 4.575 plazas para coches y motos) en el barrio.

El alcalde ha detallado que el aparcamiento subterráneo podrá tener tantas plantas como sea necesario, "siempre que cumpla los requisitos de seguridad". La previsión es destinar entre dos y cuatro plantas subterráneas a este fin.

Algunos de estos equipamientos serán nuevos y otros se trasladarán desde locales que actualmente están en régimen de alquiler, como el 'casal' de barrio de Pere Garau (en el número 9 de la calle Pere i Llobera), la biblioteca Encarnación Viñas o la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la zona, con el consecuente gasto que ello implica. Reubicar solo estos tres servicios en el nuevo solar municipal supondría un ahorro anual de casi 70.000 euros en alquileres, según cifras del Ayuntamiento.