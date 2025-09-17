Cort reafirma su compromiso de ceder un solar en Son Peretó para ampliar el CEIPIEMM Son Serra y atribuye la publicación en el BOIB a un "error material"

Cort vuelve a rectificar respecto al futuro del solar ubicado en Son Peretó. Tras lo que se ha calificado como un "error material", el BOIB publicó el inicio del expediente para ceder el solar a promotores privados. Sin embargo, el consistorio ha reiterado su compromiso de ceder dicho terreno para la ampliación del CEIPIEMM Son Serra.

El PSOE Palma fue quien hizo saltar todas las alarmas tras advertir que el pasado 4 de septiembre, el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) publicase iniciar el expediente para que el solar "pase a manos de promotores privados durante 75 años para que construyan viviendas premium". Los socialistas acusaron al alcalde, Jaime Martínez, de "falta de palabra" y de "entregar a promotores privados un solar que debía destinarse a la ampliación del CEIPIEMM Son Serra".

No obstante, desde Cort han asegurado que esta publicación no tiene validez jurídica, ya que el expediente no había sido aprobado en pleno. Por tanto, no es vinculante. Desde el Ayuntamiento se insiste en que el solar está destinado a uso docente y se mantiene el compromiso municipal con la comunidad educativa de Son Serra.

Cabe recordar que la idea inicial del Ayuntamiento era licitar esta parcela y cederla durante 75 años a una empresa para construir viviendas de alquiler, pero rectificó tras la abstención de Vox, influida por Més per Palma, y el rechazo de la izquierda.

Las palabras del regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, el pasado mes de julio, donde advirtió al Partido Popular de que el CEIP Son Serra era "un centro ejemplar y premiado que recibe a alumnos de toda Mallorca y sufre porque no dispone de espacio suficiente" no convencieron al PP, y estos mantuvieron su voto favorable a recalificar la parcela. Sin embargo, sí se persuadió a los representantes de Vox, que se abstuvieron. Esa abstención, sumada a los votos en contra de la izquierda, permitió que el solar superara la sesión como equipamiento docente. En las siguientes horas, el Consistorio asumió su error y confirmó que excluiría el terreno de la licitación.