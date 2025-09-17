El alcalde de Palma califica de "pura especulación" las subidas de precios en áreas de transición: "Es un riesgo absoluto"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apuntado que las posibles subidas de precios que se puedan dar en las áreas de transición de la ciudad obedecerían a "pura especulación" y ha advertido que invertir en estos terrenos "es un riesgo absoluto".

De esta manera ha respondido el primer edil al ser preguntado este miércoles por los incrementos de precios que se puedan dar en estos inmuebles, motivados por la aprobación de la Ley de Obtención de Suelo.

En ese sentido, ha alegado que, si esto es cierto, el Ayuntamiento está "distante" ante cualquier tipo de especulación en las áreas de transición, ya que edificar en ellas "no es una realidad", sino que es "una posibilidad" que existe desde hace 25 años y ha afirmado que el Ayuntamiento "no está en esta línea".

"Si los movimientos especulativos se dan en cualquier parte de Palma es un riesgo absoluto, que recomendaría a todo el mundo que no vaya en esta línea", ha subrayado.