Macro simulacro de accidente náutico en Playa de Palma para probar la coordinación de servicios de rescate

La Playa de Palma ha vivido esta mañana un simulacro de emergencia, enmarcado dentro del Plan de Salvamento y Socorrismo Municipal, que se ha llevado a cabo bajo la coordinación de Cort, con la participación de efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Salvamento Marítimo.

Asimismo, han tomado parte personal especializado en socorrismo y rescate, además de profesionales del SEIB112.

Respecto a los recursos operativos, han sido movilizados una embarcación semirrígida, ambulancias de Soporte Vital Básico, vehículos de intervención rápida, un helicóptero, un dron aportado por la Policía Local de Palma, y un completo inventario de medios de auxilio, entre los que destacan el material médico —equipos de oxigenoterapia y desfibriladores—, así como tablas de salvamento y torpedos de rescate.

El ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente náutico ocurrido a unos 200 metros de la costa, en el que se ha visto implicada una embarcación que, tras perder el control, ha quedado volcada, dejando un balance de cuatro víctimas, tres de ellas graves y una de carácter leve. Entre los heridos se registraban diferentes afecciones que requerían atención médica urgente, como un caso de ahogamiento, un politraumatismo y una herida cortante profunda.

Siguiendo el protocolo diseñado por el Ayuntamiento, una vez detectada la emergencia se activó de inmediato el protocolo de actuación, prestando asistencia a las víctimas en alta mar y organizando su evacuación hacia el litoral. Una vez fuera del agua, el personal sanitario procedió a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, dispensación de oxígeno e inmovilización de los afectados con politraumatismos.

El teniente de alcalde, que ha estado acompañado por el director general de Medio Natural, Espacios Saludables y Bienestar Animal, Sebastià Pujol, así como por técnicos y funcionarios del departamento, ha valorado de forma positiva el simulacro, que permite, según ha indicado, "estar preparados ante cualquier contingencia que tenga lugar en los espacios marítimos, y precisar aún más los protocolos existentes y la coordinación entre las diversas fuerzas operativas".

El regidor ha asegurado que Palma dispone, sin duda, de unas playas seguras, con profesionales preparados para hacer frente a cualquier emergencia que afecte a las personas que frecuentan las zonas de baño, ya sea una operación de rescate, una reanimación cardiopulmonar o cualquier otra situación que requiera una intervención inmediata por parte de personal especializado.

En este sentido, Bauzá de Keizer ha detallado los principales aspectos del Plan de Salvamento y Socorrismo de Palma, vigente esta temporada desde el pasado 12 de abril y hasta el 31 de octubre. El plan contempla la presencia de 41 socorristas y vigilancia permanente en Playa de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, es Portixol, Can Pere Antoni y Cala Major, así como un servicio operativo dinámico en otras zonas de baño como Cala Gamba y es Carnatge.

Como parte de este dispositivo, el Ayuntamiento ha previsto para este verano una flota compuesta por motos acuáticas de rescate, una embarcación semirrígida para el auxilio en alta mar, tres vehículos terrestres, una ambulancia de Soporte Vital Básico y distintos equipos de primeros auxilios.

El personal contratado por el Ayuntamiento para vigilar y prestar auxilio en las playas del municipio tiene entre sus funciones la vigilancia preventiva, la asistencia sanitaria urgente, el rescate acuático y la atención especial a personas con movilidad reducida.