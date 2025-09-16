Emaya limpiará graffitis en cinco edificios históricos de Palma

Palma sigue con su cruzada contra los graffitis y Emaya intervendrá para eliminar pintadas vandálicas en cinco edificios de Palma con valor patrimonial, entre ellos las iglesias del Carmen, Santa Catalina Thomàs, San Magín (Inmaculada Concepción), la fachada del Auditorium que da a la calle Federico García Lorca, y Can Pujol, en el barrio de Santa Catalina.

La comisión de centro histórico ha aprobado esta nueva actuación de limpieza, centrada en la retirada de pintadas en estos cinco inmuebles de interés histórico, según ha informado el teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, tras la reunión de dicho organismo junto a la gerencia de Urbanismo.

Se prevé eliminar entre 10 y 15 grafitis mediante un proceso de limpieza cuidadoso y respetuoso con los valores patrimoniales de los edificios, ha detallado Fidalgo en rueda de prensa.

Fidalgo ha subrayado que la Ordenanza Cívica contempla sanciones por conductas vandálicas como estas, que pueden suponer multas de hasta 3.000 euros.

Entre enero y junio, se han llevado a cabo un total de 5.425 actuaciones, una cifra que ya supera los registros anuales completos de 2022 (5.198) y 2023 (5.294), y se sitúa muy cerca del total alcanzado en 2024 (5.820).

Los trabajos se han centrado en diferentes ámbitos urbanos, como mobiliario público, fachadas y la vía pública. Por meses, el reparto ha sido el siguiente: 983 intervenciones en enero, 933 en febrero, 1.039 en marzo, 745 en abril, 722 en mayo y 1.003 en junio. Estas cifras suponen un incremento significativo en comparación con los mismos meses de los años anteriores.

En cuanto al mobiliario urbano, el volumen de grafitis eliminados en el primer semestre asciende a 2.362, superando los datos del mismo periodo en 2024 (2.114), 2023 (1.972) y 2022 (2.180). Por su parte, las actuaciones en la vía pública han alcanzado 343 eliminaciones, también por encima de los años anteriores: 244 en 2024, 286 en 2023 y 208 en 2022.

Además, los técnicos municipales han informado a la comisión sobre los trabajos de limpieza del zaguán y del lucernario del edificio de Cort, unas tareas que se alargarán durante seis semanas y cuentan con un presupuesto de 38.000 euros, y que se suman a la rehabilitación de la Casa del Socorro.

Por otro lado, está a punto de concluir la rehabilitación del forjado de la tercera planta del edificio del Ayuntamiento, en la zona de la esfera del reloj, donde anteriormente se encontraba el archivo consistorial y que, hasta ahora, permanecía desocupado.