Cort no paralizará la demolición del edificio diseñado por Gaspar Bennazar y acusa al PSIB de torpedear un derribo avalado por “criterios técnicos y no políticos”

El edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto Gaspar Bennazar en 1926, tiene las horas contadas. El teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha confirmado que Cort no paralizará la demolición del inmueble y ha acusado al PSIB de torpedear un derribo avalado por “criterios técnicos y no políticos”.

Fidalgo ha realizado estas declaraciones después de que los socialistas reclamaran a las administraciones implicadas que actuaran de forma “inmediata” para frenar la demolición del edificio, que ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo.

El teniente de alcalde ha ido más allá y ha pedido al PSOE de Palma que realice una declaración responsable por la que asuma las posibles indemnizaciones derivadas de la paralización o revocación de la licencia de demolición: "El PSIB debe tener un poco de responsabilidad en favor del buen funcionamiento de la administración local".

Asimismo, Fidalgo ha insistido en que la decisión de demoler el edificio no responde a motivos políticos, sino a criterios técnicos: “Es lamentable que se utilicen políticamente cuestiones que están de sobra zanjadas con informes técnicos”.

"No se está cuestionando una decisión política, sino informes firmados por los mismos técnicos municipales que había cuando gobernaban el PSOE y los partidos de izquierda, hace más de dos años", ha remarcado.

El edificio modernista —representativo de la expansión urbana de principios del siglo XX en Palma— se va a convertir en un edificio de viviendas de lujo ganará altura con el añadido de una serie de plantas en el lado que colinda con la calle Antoni Marquès.

La constructora a cargo del derribo de este emblemático edificio que la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha intentado proteger es Excavaciones Guillem Colometa, empresa con razón social en Porreres, tal y como se muestra en el cartel que se exhibe en el vallado de la propiedad.

Repaso

El responsable de Urbanismo ha repasado el proceso que afecta al edificio ubicado en la calle 31 de Diciembre, recordando que la comisión del centro histórico ya emitió en marzo de 2024 un informe favorable al proyecto de demolición presentado por una promotora.

Según ha explicado, ante el coste que supondría para el Ayuntamiento una posible indemnización si se paralizaba la actuación, se optó por seguir adelante con el derribo completo. Posteriormente, en octubre de 2024, el promotor comunicó la urgencia de iniciar las obras por razones de seguridad, y se concedió la licencia respaldada por informes técnicos positivos.

Un mes después, en noviembre, la entidad conservacionista ARCA presentó una solicitud para que el edificio fuera declarado bien catalogado y pidió suspender la licencia de demolición. Tras una inspección, la dirección insular de Patrimonio consideró procedente aplicar una suspensión cautelar, y el Consell de Mallorca la aprobó por un periodo de tres meses en diciembre.

Fidalgo ha remarcado que el informe sobre la petición de catalogación concluyó que el inmueble no reúne los valores necesarios para ser protegido como bien patrimonial. Según ese dictamen, la protección adecuada ya se recoge en la ficha del POD, el Plan de Ordenación Detallada que actualmente está decaído.

En mayo pasado, el arquitecto responsable del proyecto explicó que la fachada actual no corresponde con la diseñada originalmente por Gaspar Bennàzar, y que el planteamiento es sustituirla por la original, añadiendo un remonte al edificio.

El teniente de alcalde ha subrayado que “la ley permite derribar completamente el edificio, pero los proyectistas optaron por conservar la personalidad de la fachada, mejorar el conjunto y reformarla”, una propuesta que recibió informe favorable.