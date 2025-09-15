El PSIB pide paralizar la demolición del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar: "El PP solo protege el patrimonio fascista"

El PSIB del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma han unido fuerzas para reclamar a las administraciones implicadas que actúen de forma “inmediata” para detener la demolición del edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto Gaspar Bennazar en 1926. El inmueble que hace esquina con la calle Antoni Marquès ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo.

Los socialistas denuncian que la destrucción de este edificio modernista —representativo de la expansión urbana de principios del siglo XX en Palma— supone un nuevo golpe al patrimonio local. “Con esta demolición, el Eixample pierde un edificio que le da identidad. Y cuando un barrio pierde su identidad, también pierde su valor. Ese valor, una vez perdido, es irrecuperable”, ha expresado Pepe Martínez, regidor del PSIB en el Ayuntamiento de Palma.

Martínez ha sido especialmente duro con el Partido Popular, al que acusa de haber dejado desprotegidos más de 200 edificios durante su mandato: “Durante el gobierno progresista protegimos muchos inmuebles. Ahora el PP los está dejando caer sin hacer nada. Lo único que les interesa es el patrimonio ligado al turismo”.

El regidor ha añadido que los únicos dos edificios que el PP ha protegido en esta legislatura son “el monumento de sa Feixina y un hotel boutique, para que lo disfruten los turistas”. Y ha rematado: “Esa es la seña de identidad del Partido Popular: si no es por los guiris, no les interesa”.

Por su parte, el conseller insular del PSIB, Joan Ferrer, ha sido igualmente contundente y ha acusado al PP de “solo proteger el patrimonio fascista”, en referencia al polémico monumento de sa Feixina.

Ferrer ha recordado que entidades como ARCA ya habían alertado hace tiempo del valor patrimonial del edificio, y ha señalado que la Comisión Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca dictaminó que debía protegerse, al menos, la fachada, prestando especial atención también al interior del inmueble.

“La decisión de protegerlo fue ratificada por los técnicos y aprobada por unanimidad por la Comisión Insular de Patrimoni, donde están representadas todas las fuerzas políticas. No entendemos la inacción del Consell de Mallorca. Si ya se había acordado su protección, ¿por qué no se ha exigido la paralización de las obras, incluida la demolición de la fachada?”, ha cuestionado el conseller.

“El Consell es competente y puede actuar de oficio para evitar la destrucción de este patrimonio, pero no lo está haciendo. Llevamos días viendo cómo avanzan las obras, y cada día que pasa estamos más cerca de perder un edificio de gran valor histórico”, ha concluido Ferrer.

Constructora

La constructora a cargo del derribo de este emblemático edificio que la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha intentado proteger es Excavaciones Guillem Colometa, empresa con razón social en Porreres, tal y como se muestra en el cartel que se exhibe en el vallado de la propiedad.

El inmueble que se va a convertir en un edificio de viviendas de lujo ganará altura con el añadido de una serie de plantas en el lado que colinda con la calle Antoni Marquès "para compensar los aprovechamientos previstos en el Plan General y ocultar la medianera existente". Así lo explicó el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, el pasado junio, cuando se dio luz verde a la demolición del edificio que iba a cumplir cien años en 2026.

ARCA consideró "inadmisible" la pretensión de demoler la fachada original para volver a reconstruirla porque "supondría falsear la autenticidad del rastro de la historia". Sin embargo, se impuso el criterio del Consistorio que dio luz verde al proyecto presentado por la propiedad para transformar el edificio en viviendas de lujo. Para la asociación conservacionista del patrimonio de Mallorca el edificio originario de 1926 debía ser conservado íntegramente.

Hay que recordar que el Consell de Mallorca ordenó en diciembre paralizar la demolición que ya había sido autorizada por Urbanismo para estudiar su valor patrimonial. Sin embargo, el Ayuntamiento siempre ha defendido que el inmueble no está catalogado como bien de interés cultural (BIC) y que el informe de la institución insular no era vinculante a la hora de decidir su destino.

La propiedad y Urbanismo han venido defendiendo que la fachada que diseñó Bennazar no es exacta a la que después se construyó. Y, aseguran los promotores, cuando la reconstruyan harán una réplica idéntica a la que pensó el arquitecto. También arguyeron el mal estado en el que se encuentra el edificio después de un largo periodo de tiempo deshabitado, hasta el punto de que una parte se ha venido abajo.

Con la propuesta de derribo se solicitó también un remonte de cuatro alturas más, que es lo que le permite el Plan General, que se sumarían a las tres plantas que tiene en la actualidad.