Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera

Después de 450 años, la calle Montesión de Palma ha quedado en silencio y casi vacía, sin inicio de curso y sin las ruidosas entradas y salidas de los alumnos del colegio de la Compañía de Jesús más antiguo de España. Las puertas del centro educativo y la iglesia barroca están cerradas. Y las fachadas laterales y posteriores, cubiertas por una tela azul para evitar desprendimientos.

Solo queda una pequeña actividad interior, donde estos días se termina el traslado de los bienes del colegio y se realiza inventario de sus objetos de más valor, de sus bienes patrimoniales, entre cuadros, imágenes, placas, así como volúmenes y documentos del valiso archivo y la biblioteca del centro, tarea que se ha encomendado a la empresa especializada Xicaranda, ha podido saber este diario.

Son los últimos trabajos previos al acto de la entrega de llaves de toda la manzana al empresario asturiano Víctor Madera, acto que desde la Compañía de Jesús se sabe inminente, pero para el que todavía no se ha fijado todavía una fecha concreta en este mes de septiembre.

El acto de entrega de llaves responde al acuerdo suscrito por la Compañía de Jesús, representada por su provincial Enric Puigròs, y el presidente ejecutivo del Grupo Quirón el 23 de enero de 2024 en una notaría de Madrid después de dos años de negociaciones.

En virtud del mismo, Víctor Madera pasa administrar el antiguo colegio y la iglesia por un periodo de 70 años a cambio de invertir 30 millones de euros en la restauración del conjunto, con los planes de convetir posteriormente el colegio en residencia medicalizada para personas mayores.

Por su parte, los jesuitas mantienen la titularidad de la manzana comprendida entre las calles Montesión, San Alonso, Vent y Escoles y se comprometen a trasladar a todos sus alumnos de Palma al nuevo pabellón construido en colegio de Son Moix, lo que ya se hizo efectivo el pasado 10 de septiembre con el inicio del curso escolar, convirtiéndose además el centro desde el punto de vista administrativo en el único colegio de la Compañía de Jesús en Mallorca.

Paralelamente a todo el proceso de entrega, el Consell de Mallorca está a punto de concluir la declaración de Bien de Interés Cultural de todo el conjunto histórico del colegio e iglesia barroca en el barrio de sa Calatrava de Palma, lo que asegura el control patrimonial de las futuras obras de restauración.

El nuevo aulario de Son Moix acoge desde el 10 de septiembre a los alumnos llegados desde el centro de Palma / Miguel Vicens

Nuevo pabellón San Alonso Rodríguez, en el colegio de Son Moix

En el colegio de Son Moix, el nuevo pabellón que acoge a los 500 alumnos provenientes del colegio de Palma estuvo listo para el inicio de curso del pasado 10 de septiembre, confirmó el director de Montesión, Carlos González.

Diseñado por el arquitecto Guillem Reynés-Vázquez Rovira es un moderno aulario de cuatro plantas y espacios flexibles que se empezó a construir en diciembre de 2023, antes de la firma de la Compañía de Jesús con Víctor Madera pero cuando ya se vislumbraba el acuerdo, abriendo un nuevo acceso al colegio en la calle Andalusia y convirtiéndose en el cuarto pabellón educativo del centro inaugurado en 1968, sumando sus 6.200 cuadrados de superficie útil a los dos pabellones históricos y al posterior polideportivo Pedro Claver.

Carlos González desvela que el nuevo pabellón tendrá una inauguración oficial el próximo 31 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Alonso Rodríguez, el santo de Montesión y patrón de Mallorca .

Ese día el nuevo aulario será mostrado en sociedad y recibirá el nombre de San Alonso Rodríguez, ligado al colegio histórico de Palma y cuyos restos se encuentra en la misma iglesia de Montesión, cerrada al culto desde el año 2022.