“El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos”: la campaña del IES Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu para fomentar su uso en las aulas

El Instituto Josep Sureda i Blanes, ubicado en el barrio de Son Gotleu de Palma, ha lanzado la campaña “No m’excloguis!” para promover el uso del catalán como herramienta de integración y cohesión social en las aulas. A través de un vídeo difundido en redes sociales, el centro hace un llamado claro al profesorado: no dejar de hablar en catalán con el alumnado de origen extranjero.

Los alumnos y alumnas —muchos de ellos hijos e hijas de familias inmigrantes— comparten en el vídeo cómo viven su relación con la lengua propia de las Islas Baleares y cómo a menudo ven cómo esta se pierde cuando pasan de la escuela al instituto: “Yo hablaba catalán con todo el mundo, con los amigos era mi lengua, en la escoleta”.

“Soy negra, soy mallorquina y hablo catalán”, “El catalán es mi lengua, no me excluyas" o “El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos” son algunos de los comentarios que los alumnos comparten en el vídeo.

El IES Josep Sureda i Blanes cuenta con un alto porcentaje de alumnado extranjero o de origen migrante. Precisamente por ello, desde hace años el centro apuesta por una educación que utiliza el catalán como vehículo de integración, pertenencia y acceso a la cultura local.

En el vídeo también se hace énfasis en la necesidad de que el profesorado mantenga el uso del catalán a todas horas: "Ey, profes, sois nuestros referentes. Sois quienes mantenéis viva la lengua dentro del aula, no nos podéis excluir”.