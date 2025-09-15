Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos”: la campaña del IES Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu para fomentar su uso en las aulas

“No m’excloguis!” es el nombre de la campaña que ha impulsado el IES Josep Sureda i Blanes en redes sociales, con la participación de varios alumnos, donde se defiende la lengua propia de Baleares como una herramienta de inclusión.

“No m’excloguis!” la campaña de l’IES Josep Sureda i Blanes para fomentar el uso del catalán.

“No m’excloguis!” la campaña de l’IES Josep Sureda i Blanes para fomentar el uso del catalán. / DM

Redacción Palma

Palma

El Instituto Josep Sureda i Blanes, ubicado en el barrio de Son Gotleu de Palma, ha lanzado la campaña “No m’excloguis!” para promover el uso del catalán como herramienta de integración y cohesión social en las aulas. A través de un vídeo difundido en redes sociales, el centro hace un llamado claro al profesorado: no dejar de hablar en catalán con el alumnado de origen extranjero.

Los alumnos y alumnas —muchos de ellos hijos e hijas de familias inmigrantes— comparten en el vídeo cómo viven su relación con la lengua propia de las Islas Baleares y cómo a menudo ven cómo esta se pierde cuando pasan de la escuela al instituto: “Yo hablaba catalán con todo el mundo, con los amigos era mi lengua, en la escoleta”.

Soy negra, soy mallorquina y hablo catalán”,  “El catalán es mi lengua, no me excluyas" o El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos” son algunos de los comentarios que los alumnos comparten en el vídeo.

El IES Josep Sureda i Blanes cuenta con un alto porcentaje de alumnado extranjero o de origen migrante. Precisamente por ello, desde hace años el centro apuesta por una educación que utiliza el catalán como vehículo de integración, pertenencia y acceso a la cultura local.

Noticias relacionadas y más

En el vídeo también se hace énfasis en la necesidad de que el profesorado mantenga el uso del catalán a todas horas: "Ey, profes, sois nuestros referentes. Sois quienes mantenéis viva la lengua dentro del aula, no nos podéis excluir”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
  2. Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club
  3. Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera
  4. El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar
  5. Fin al parking privado para clientes del Puro Beach: Costas dictamina que es una zona de carga y descarga
  6. Palma, entre el turismo y la pérdida de identidad: se acumulan las críticas a la ausencia de rótulos en mallorquín y negocios locales
  7. Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma 'menos gastos en macrofiestas' y mejorar la política de vivienda
  8. Estafa de taxis en la Playa de Palma: cómo funciona el fraude y cómo puedes protegerte

“El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos”: la campaña del IES Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu para fomentar su uso en las aulas

“El catalán es de todos, vengamos de donde vengamos”: la campaña del IES Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu para fomentar su uso en las aulas

El PSIB pide paralizar la demolición del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar: "El PP solo protege el patrimonio fascista"

El PSIB pide paralizar la demolición del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar: "El PP solo protege el patrimonio fascista"

Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera

Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera

Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»

Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»

Estafa de taxis en la Playa de Palma: cómo funciona el fraude y cómo puedes protegerte

Estafa de taxis en la Playa de Palma: cómo funciona el fraude y cómo puedes protegerte

Vecinos y ecologistas reclaman el fin de los vuelos nocturnos en Palma

Vecinos y ecologistas reclaman el fin de los vuelos nocturnos en Palma

Emaya lava la cara a las calles y plazas del barrio de Camp Redó y las viviendas de Corea

Emaya lava la cara a las calles y plazas del barrio de Camp Redó y las viviendas de Corea

El PSIB de Palma asegura que Cort pretende reducir un 40% el número de casetas de la Fira de Nadal

El PSIB de Palma asegura que Cort pretende reducir un 40% el número de casetas de la Fira de Nadal
Tracking Pixel Contents