Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»

Gran parte de la identidad mallorquina en Palma hay que ir a buscarla a los polígonos industriales, donde sigue viva, orgánica y multiplicándose, al contrario que en el centro de la ciudad, con oferta homogénea que adolece en demasiadas ocasiones de personalidad.

Basta con darse una vuelta por el de Son Castelló, junto a sa Indioteria, para asistir un festín de rótulos de bares como Can Dalmau, Bar Restaurante Victoria, Bar Mesquida, Bar Ca sa Padrina, Bar Ca N’Antònia... «Cada vez hay más gente que va a comer a estos lugares con buen menú del día y asequible, y sin tantos problemas de aparcamiento como en el centro. Can Dalmau es un ejemplo, en los últimos tiempos está lleno», explica a este diario Salvador Pons, cliente de otro bar de polígono (este en Can Valero) que abrió sus puertas el pasado 7 de abril. Pons termina de degustar su plato del día en Can Pometa, otro rótulo con microhistoria mallorquina detrás. Rafel Sampol es amo y cocinero de este local de berenars mallorquins, variats y recetas de toda la vida. Tras unos meses duros de rodaje, está contento con lo conseguido. «Intenté abrir en Palma, pero al final no fue posible y salió esta oportunidad. Venir al polígono no sólo te permite tener un local más grande por un precio más barato que en el centro, sino que te aleja de dar servicio por las noches, en festivo o los fines de semana. Este extremo pienso que también es atractivo para quienes quieren dedicarse a la hostelería. Pero para poder evitar todo esto, también has de tener una afluencia importante por las mañanas», cuenta. «Estando aquí sabes perfectamente que no puedes inflar los precios y que te diriges principalmente a quien se mueve o trabaja por la zona», considera. Pese a ser ese el objetivo, cabe señalar que cada vez más gente ajena a esta zona industrial acude a su bar para desayunar o comer, por lo que puede empezar a hablarse de peregrinaje a los polígonos para comer bien y más barato. «No son tiempos para artículos de lujo. Ahora vivimos una crisis por sobrevaloración, es decir, una crisis que proviene de haber puesto un sobreprecio al servicio que se ofrece y este verano han aparecido los primeros signos en muchos establecimientos que se han quejado de fuertes bajadas [algunos de hasta el 30%]», advierte José Luis Artacho, el alma del Bar La Tabernita, un clásico imprescindible en Can Valero. Su historia se remonta a los años 90, cuando sus padres abrieron el local, una casa de comidas de toda la vida. José le dio una vuelta de tuerca con la pandemia para convertirlo en un templo de la carne a la parrilla. «¿Y qué si estamos en el polígono? Yo busco comer bien. Mallorca está llena de sitios con buenas vistas donde no sirven cosas bien elaboradas. Prefiero unos huevos fritos con sus patatas bien hechas. Pero parece que eso está desfasado. Lo que pasa es que se han desvirtuado los conceptos y ahora eso está pasando factura», considera. «En sitios del polígono creo que sí encuentras esa cercanía, ese trato humano y unos precios acordes a lo que te ponen en el plato. Y además, al estar en la periferia, apartado del foco, tienes más libertad para emprender tu proyecto», agrega. «Por este motivo, estoy seguro de que van a empezar a llegar grandes cocineros a los polígonos con propuestas diferentes a lo que han estado haciendo», sostiene.

En Can Valero -donde también tienen su centro de operaciones los caterings de Marc Fosh o La Alacena de Andreu Genestra- hay otro restaurante que justifica hacer una excursión al polígono: Morralla, referente de los arroces en Palma. «En el centro de Palma la mayoría de locales son pequeños y carísimos: alquileres y traspasos son imposibles», asegura su chef Kike Erazo.

Aquí un ejemplo real extraído de una de las plataformas inmobiliarias más conocidas en internet: por el traspaso de un local en la calle 16 de julio de Son Castelló de 150 metros cuadrados piden 89.000 euros y 1.200 al mes de alquiler. En el Olivar, por un restaurante de aproximadamente las mismas dimensiones habría que desembolsar 150.000 y 2.750 de renta. En Paseo Mallorca llegan a desembolsarse hasta 9.000 euros de alquiler.

Morralla cumplirá a finales de noviembre dos años en Can Valero. «En nuestro caso, al estar casi saliendo del polígono, no estamos rodeados de naves y tenemos verde», relata. Además de la calidad, sus precios son un atractivo, «no somos nada caros». Cuando él y su socio -Emanuel Paggi- comunicaron que iban a abrir en el polígono, muchos les dieron la extrema unción, «no podemos negar que hemos jugado con el factor sorpresa desde el principio», bromea Erazo. La aceptación del local ha sido tal que acuden a comer «muchos estrellas Michelin y gente conocida, pero para nosotros todo el mundo es importante. Sabemos que vivimos del cliente residente y lo cuidamos», apunta.

Erazo considera que la oferta de restauración en el polígono está en auge y ha dado un salto de calidad: «Pienso que más gente se animará a abrir en estas zonas industriales por cómo están los alquileres en el centro o en Santa Catalina, donde es habitual ver restaurantes que duran poco y cuando regresas ya han cambiado de manos», indica. «Por lo pronto hemos conseguido que mucho residente que no es de la zona ni trabaja en el polígono venga a comer a nuestra casa», comenta.

En el polígono de Son Rossinyol, la oferta también se ha multiplicado: el Azafrán, una sucursal del mítico Coyunda o el Badal siempre están a pleno rendimiento. De reciente apertura es La Mallorquinada, que regentan Orianna Ojeda y Fernando Estela. Abrieron las puertas el pasado 16 de junio. Su concepto es muy amplio. Además de servir brunch, plato del día o tapas mallorquinas, también quieren que el local se convierta en un punto de encuentro para los residentes. «Estar en el polígono nos permite tener unos metros cuadrados que en la ciudad nos sería imposible», explican. «El mallorquín además se ha cansado del Marítimo y del centro, se ha quedado aislado ante tanto turismo, y está demandando espacios distintos. Nosotros hemos montado esto pensando en él, un lugar en el que pueda venir con su familia, sus amigos. Donde también pueda jugar a billar, dardos o futbolín, o escuchar un concierto o un monólogo», cuentan. «Yo consumí mucho en una época bares así en Palma, como el Café a Tres Bandas de finales de los 90 y principios de los 2000», confiesa Fernando. Para el local, han fichado a los anteriores dueños del restaurante La Balanguera, ahora convertido en una barbacoa coreana. «Contamos con su saber hacer en la cocina mallorquina. Hemos empezado con algunas tapas y en breve ya podremos empezar a ofrecer variats».