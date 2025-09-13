Vecinos y ecologistas reclaman el fin de los vuelos nocturnos en Palma
Argumentan que el ruido constante genera problemas de salud vinculados a enfermedades cardiovasculares, estrés, diabetes y dificultades cognitivas
La plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma y diversas asociaciones vecinales y ecologistas han exigido este sábado la prohibición de los vuelos nocturnos en Son Sant Joan, en el marco del Día Internacional para eliminar estas operaciones, impulsado por la red europea Stay Grounded.
Las entidades han reclamado en una nota que se veten los vuelos entre las 23:00 y las 6:00 horas para garantizar el derecho al descanso de los 18.884 vecinos de zonas cercanas al aeropuerto, como Es Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Sant Jordi y Sa Casa Blanca.
Han argumentado que el ruido constante genera problemas de salud vinculados a enfermedades cardiovasculares, estrés, diabetes y dificultades cognitivas, especialmente en la población infantil.
Estos colectivos han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 40 decibelios durante la noche, mientras que la Unión Europea fija el límite en 55, y que estudios en el entorno del aeropuerto de Frankfurt han detectado más de 2.000 ingresos hospitalarios y centenares de muertes anuales por el impacto del tráfico aéreo.
También han incidido en que los vuelos nocturnos son "innecesarios y evitables" y que suponen un incremento de la masificación turística y la contaminación asociada.
En esta línea, las asociaciones critican además que la apertura de nuevas rutas, como la conexión Palma-Montreal, agrava estas molestias a residentes y turistas alojados cerca del aeropuerto.
Por ello, han pedido que se siga el ejemplo de otros países y se establezca una normativa clara que priorice la salud y el descanso de la ciudadanía frente al negocio aéreo.
