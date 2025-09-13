Estafa de taxis en la Playa de Palma: cómo funciona el fraude y cómo puedes protegerte

En abril, el Mallorca Zeitung destapó con una prueba propia la estafa de los taxis en la Playa de Palma. Mientras que un redactor disfrazado de turista alemán recibió un recargo indebido en tres de cuatro trayectos, una colega española pagó siempre el precio normal. En colaboración con el programa Sat1-Frühstücksfernsehen, el MZ lo ha vuelto a probar y desglosa la estafa.

Antes de la prueba nos reunimos con Michaela (nombre ficticio dado por la redacción). La taxista revela la trama del fraude y explica los trucos. Por miedo a la represalia de sus compañeros, prefiere mantenerse en el anonimato.

¿Qué tarifas rigen en Palma?

Básicamente, en Palma existen cuatro tarifas de taxi. En el casco urbano, la 1 (fines de semana, festivos y noches) y la 2 (laborables de día), y en trayectos interurbanos la 3 (laborables de día) y la 4 (fines de semana, festivos y noches).

La tarifa más barata, la 2, está limitada tanto al horario como al centro de Palma. Fuera de esta zona, y por tanto en toda la Playa de Palma, siempre rige la tarifa 1. Es decir, el precio no varía ni de día ni de noche. Tampoco entre semana o fin de semana: siempre es el mismo. Por cierto, las tarifas también se muestran en el techo del taxi durante el trayecto.

En este mapa aparece marcada la frontera entre la tarifa 1 y la 2.

¿Qué recargos existen?

En Mallorca prácticamente ya no existe el recargo por equipaje en los taxis. Dependiendo de la tarifa, hay dos recargos posibles. Si el taxi no se detiene en la calle, sino que se solicita por aplicación o teléfono, la llamada cuesta 1,15€ en el casco urbano de Palma y 1,11€ fuera. Además, hay un suplemento para trayectos desde o hacia el aeropuerto o los puertos. Si el trayecto empieza o termina en Palma, son 4,65€. Fuera de Palma, 3,08€.

¿Cómo funciona la estafa de taxis?

En la Playa de Palma siempre rige la tarifa 1, que tiene un precio mínimo de 4,20€. Este incluye los primeros metros. Solo después de un corto recorrido empieza a subir lentamente el taxímetro. Al final del trayecto, el precio se fija normalmente con un solo clic. Quien simplemente va de un punto A a un punto B, digamos del Bierkönig al hotel, y tomó el taxi en la calle o en una parada, no debería pagar ningún suplemento.

Para aumentar el precio del viaje, muchos taxistas añaden recargos aunque no correspondan. Para ello manipulan los botones del taxímetro. Regla general: si al final del trayecto hay más de un clic, probablemente lo están estafando.

En Mallorca se usan dos tipos de taxímetros, explica Michaela: los de los fabricantes Taxitronic y Hale. Los últimos incluso permiten al conductor cargar recargos tanto urbanos como interurbanos en la misma cuenta. Así pueden llegar hasta 9,99€ de sobreprecio: dos recargos por llamada (1,11 + 1,15 = 2,26) y dos recargos de aeropuerto (4,65 + 3,08 = 7,73). 7,73 + 2,26 = 9,99€. Con los Taxitronic solo se pueden cargar los suplementos urbanos o interurbanos.

El 90% de los taxistas estafan de esta forma en la Playa de Palma, estima Michaela. Esto coincide con los experimentos del MZ: en la primera prueba, tres de cuatro conductores lo hicieron; en la segunda, siete de ocho. Un conductor alcanzó la suma máxima de 9,99 € en un trayecto que en realidad costaba solo 6,40 €. Otro ni se molestó en encender el taxímetro y pidió directamente 15€ al llegar.

¿Cómo protegerse de la estafa?

Quien se comporte como un turista borracho del Ballermann tiene más probabilidades de ser estafado. Es mejor sacar el español básico para dejar claro que uno puede comunicarse normalmente. Al inicio del trayecto hay que comprobar que el taxímetro esté encendido y en la tarifa correcta.

Justo antes de llegar, conviene vigilar el taxímetro. Una vez que el vehículo se detenga, no debe haber más saltos en el precio, salvo que el suplemento corresponda. Si lo estafan, debe dejar claro al taxista en el acto que el precio no es correcto. No caiga en excusas de tarifas nocturnas o recargos de fin de semana.

Si el taxista insiste en el precio, hay que exigir una factura. No puede negársela. En ella deben figurar el punto de partida, el destino y el precio del trayecto. Asegúrese de que no escriba cualquier cifra en un papel cualquiera. También se necesita el número de licencia del taxi o, al menos, la matrícula para presentar una denuncia. El número de licencia se encuentra en la acreditación del taxista, que está en el parabrisas delantero.

“La denuncia debe presentarse en la Policía Local”, dice el regidor de Movilidad, Toni Deudero, quien confirma que el Ayuntamiento tiene conocimiento de las manzanas podridas en el sector del taxi. “Tras una denuncia iniciamos un procedimiento. La posible sanción por una estafa va desde una multa hasta la retirada de la licencia del taxi.”