El PSIB de Palma asegura que Cort pretende reducir un 40% el número de casetas de la Fira de Nadal

El PSIB de Palma ha afirmado que el Ayuntamiento de Palma reducirá un 40% el número de casetas que se podrán instalar en la Fira de Nadal 2025-2026, ya que el área de Medio Ambiente, Entornos Saludables, Mercados e Innovación habría pasado de 202 a 125 casetas.

Los socialistas han criticado que además se prohíban, a los puestos que venden alimentos, que utilicen remolques, food trucks o vehículos similares, lo que, a su manera de ver, "deja fuera a churrerías, creperías y otros puestos que cada Navidad han estado presentes en la Fira".

En una nota de prensa, la regidora del PSIB Angélica Pastor ha aseverado que, con esta decisión "injustificada que no comparten", se deja fuera a "muchas familias trabajadoras que llevan muchos años presentes en la feria y se ganan la vida así".

De este modo, han exigido al alcalde, Jaime Martínez, que recupere espacios como la plaza de España para que "puedan poner sus puestos durante la campaña de Navidad".

La regidora ha reprochado que la ocupación del espacio público no es para que el ayuntamiento "haga negocio", sino que el espacio público es para que "la ciudadanía pueda disfrutarlo con mercadillos como el de Navidad, que la gente quiere visitar y disfrutar como cada año".

Desde el PSIB han indicado que el equipo de gobierno municipal ha establecido tres ubicaciones entre las que están la plaza Mayor, el parque de ses Estacions y la Rambla. En el parque de ses Estacions se pasa de 116 casetas y seis foodtrucks de la edición pasada, a 50 casetas con un máximo de cuatro puntos de venta de productos alimentarios. En la plaza Mayor se reducen diez casetas y se pasa de 50 módulos a 40.

Otro de los cambios es la forma de acceder a los puestos. Hasta ahora, los vendedores que en las ediciones anteriores ya eran titulares de autorizaciones con derecho de renovación, se les continuaba reconociendo este derecho.

"Ahora, esta norma cambia por completo y se establece un procedimiento para el otorgamiento de las nuevas autorizaciones de ocupación, que no contempla en ningún caso su renovación automática por el ayuntamiento. Esto supone que se instaura un régimen de concurrencia competitiva de aplicación para todos los participantes como consecuencia de las estrictas limitaciones de ocupación que aplican", han subrayado.

En este proceso, se establece un umbral mínimo de puntos a obtener en la valoración de ciertos aspectos en la solicitud de participación que, si no se obtienen, "es causa de exclusión". Como ejemplo, han puesto que hay que conseguir 12 puntos, de un máximo de 20, en el apartado de "adecuación navideña" de la tipología de los productos y su presentación para poder acceder a una de las casetas. También se valora la propuesta de "engalanar el lugar de venta de manera profusa y vistosa".

Por todo ello, los socialistas presentarán una moción al Pleno de septiembre para pedir que "se reconozca a los feriantes tradicionales" y que se introduzcan "cláusulas de prioridad o puntuación especial para los que hayan participado en ediciones anteriores". Asimismo, se insta a recuperar la plaza de España como ubicación, tal y como estaba previsto una vez finalizaran las obras de remodelación.