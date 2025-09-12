Emaya lava la cara a las calles y plazas del barrio de Camp Redó y las viviendas de Corea
El Ayuntamiento somete a la barriada a un baldeo general que puede prolongarse durante cuatro días más hasta pasar al bario de Son Gotleu
Con la presencia del presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, el Ayuntamiento de Palma sometió ayer al barrio de Camp Redó y al entorno de las olvidades viviendas sociales de Corea a una limpieza a fondo, operativo que incluyó la limpieza de calles y parterres de forma manual y con máquinas barredoras y sopladoras, así como la retirada de multitud de trastos y escombros abandonados en la vía pública en camiones.
Bauzá, también teniende de alcalde de Medio Ambiente de Cort, visitó el barrio de Camp Redó para presenciar el inicio del operativo especial, que empezó a primera hora de la mañana por el entorno de las viviendas de Corea, donde los trabajadores de de Emaya se encontraron con más trabajo del habitual en este tipo de actuaciones extraordinarias, por su situación y la cantidad de escombros acumulados.
El dispositivo, que en la anterior ocasión que trabajó en la barriada retiró 2,5 toneladas de basura, continuará en Camp Redó durante los próximos tres o cuatro días, según el trabajo, informó el Ayuntamiento de Palma. El consistorio también explicó que la empresa municipal desarrolla estas actuaciones extraordinarias de limpieza con periodicidad trimestral en las zonas con más densidad poblacional de la ciudad y que presentan más necesidades de limpieza y mantenimiento en calles, plazas y mobiliario urbano.
Durante la jornada de baldeo general Llorenç Bauzá recorrió las calles de la zona de es Camp Redó donde trabajaba el operativo de limpieza formada por una docena de operarios e indicó que la finalidad del Ayuntamiento y de la empresa municipal con este tipo de intervenciones es “completar los trabajos de limpieza ordinaria, incidiendo especialmente en la retirada de muebles, electrodomésticos y otros elementos voluminosos, además del desbroce de hierbas y el mantenimiento de parques y jardines”.
En el operativo también se utilizaron camiones con caja abierta y plataforma elevadora, camiones grúa y máquinas desbrozadoras. Después de Camp Redó el dispositivo se trasladará al barrio de Son Gotleu.
