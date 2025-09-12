Condenan a la Autoritat Portuària por el accidente de dos ciclistas en el Paseo Marítimo de Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a la Autoritat Portuaria, al considerar que es el responsable del accidente que sufrieron dos ciclistas, padre e hija, cuando circulaban por el carril bici del Paseo Marítimo de Palma. Este carril es propiedad administrativa de la APB.

El accidente ocurrió en la mañana del día 21 de julio del año 2016 y la sentencia se ha dictado seis años después. Esa mañana los dos familiares iniciaron la práctica deportiva a primera hora de la mañana. El padre iba delante con la bicicleta y su hija le seguía a escasa distancia. Primero fue el adulto el que perdió el equilibrio al pisar con las ruedas de la bicicleta un espacio del carril donde previamente había caído aceite y a continuación su hija sufrió el mismo percance. Ambos cayeron al suelo. El golpe fue de tanta dureza que ambos resultaron con lesiones traumáticas, que precisaron su traslado y asistencia al hospital de Son Espases.

Según el parte policial que se realizó como consecuencia de dicha caída, los ciclistas perdieron el equilibrio al tomar una curva a la derecha y al no detectar en el carril la presencia de muestras de aceite.

En el hospital se comprobó que el padre sufrió policontusiones. Se le colocó un collarín en el cuello por la lesión cervical que sufrió y estuvo alrededor de un mes sufriendo las consecuencias del accidente. En cambio, la hija no sufrió lesiones tan graves, aunque también resultó lastimada.

Cuando la Policía Local llegó al lugar del accidente y se encontró con los dos heridos en el suelo, en el informe que elaboró se señaló que no se apreciaban muestras de aceite en el suelo. Este informe lo utilizó la Autoritat Portuària para oponerse a la demand y defendió que la caída se produjo por otras circunstancias ajenas al mal estado del carril bici.

Sin embargo, para dar la razón a los dos ciclistas lo que ha tenido en cuenta el tribunal ha sido la declaración de dos operarios que se encargan del mantenimiento de este carril. Los trabajadores indicaron que el día anterior se había tenido que realizar una actuación en esta zona, porque los empleados de un restaurante habían derramado aceite sobre el carril bicil

Un análisis posterior en la zona donde se produjo la doble caída confirmó la presencia de elementos deslizantes. El aceite se había vertido sobre el carril durante el traslado de unos residuos generados en un restaurante próximo. Esta circunstancia era conocida por la Autoritat Portuària, que tomó la decisión de acordonar la zona durante varios horas (previas al accidente) en las que no se permitió la circulación de bicicletas por este tramo. El tribunal recuerda que la presencia de aceite, o de cualquier material deslizante, sobre el pavimento de un carril destinado a circular bicicletas implica una situación de riesgo sobre todo para los usuarios de este vehículo de dos ruedas. Y en este sentido recuerda que es la administración, en este caso la Autoritat Portuària, la que debe actuar para evitar que se puedan producir estas situaciones de peligro.

El tribunal realiza una valoración de los daños corporales que sufrieron los dos heridos, de tal manera que acuerda que el padre sea indemnizado con mil euros y su hija con la misma cantidad económica. Lo que rechazan los jueces es que la administración portuaria también tenga que asumir los daños en las bicicletas o la ropa de ciclista que, según los dos familiares, también sufrieron daños. El tribunal se queja de que los demandantes no han presentado facturas que demuestren estos daños.