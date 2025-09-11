Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma "menos gastos en macrofiestas" y mejorar la política de vivienda

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha recordado al equipo de gobierno que tienen un acuerdo programático firmado y le ha aconsejado "menos gasto en macrofiestas".

Así se ha expresado el portavoz de la formación en Cort, Fulgencio Coll, en una rueda de prensa para valorar el inicio del curso político en el que, ha remarcado, Vox "no será cómplice de proyectos que no busquen el interés general y cubrir las necesidades básicas ciudadanas". En este sentido, Coll ha considerado que el balance de los dos primeros años de legislatura es "indudablemente mejor" al del anterior equipo de gobierno. Sin embargo, ha exigido un "mayor esfuerzo" para "garantizar el éxito".

El portavoz de los de Santiago Abascal ha sacado pecho de la aportación de Vox para sacar adelante "importante objetivos", entre ellos, la ordenanza fiscal, el plan de inversiones de la EMT, la compra del Cine Metropolitan, las obras de la segunda fase de la calle General Ricardo Ortega y la eliminación del requisito del catalán en empresas públicas. Gracias a Vox, ha continuado Coll, "se ha mejorado el bilingüismo" en la atención y comunicación del Ayuntamiento con los ciudadanos y se han mantenido las tarifas de la SMAP y reestructurado las bicicletas.

Por otro lado, ha subrayado que en el primer debate del estado de la ciudad, la formación advirtió al alcalde, Jaime Martínez, de que "no se progresaba adecuadamente" y, en el debate de este año, apuntaron una mejora, aunque faltan algunos puntos del acuerdo. A su parecer, vivienda es una de las áreas que deben mejorar. "El Govern balear ha perdido dos años en conseguir la adecuada legislación que facilite el acceso y la construcción de la vivienda", ha lamentado Coll.

Así, ha considerado que el plan de choque del Ayuntamiento es "un buen primer paso" pero que resulta "totalmente insuficiente". "Hay que aprovechar el suelo urbano consolidado mejor cambiando índices que impiden hacer más viviendas", ha dicho, asegurando que si se hubiera hecho en su momento hoy habría 3.500 viviendas más.

De este modo, Vox Palma apoyará que se ponga más suelo para la construcción de viviendas y ha exigido que se den licencias en tres meses. Para finalizar, portavoz del grupo ha reiterado que Vox "seguirá haciendo una oposición constructiva exigiendo al equipo de gobierno la mejor gestión posible". "Una recomendación final al equipo de gobierno, menos gastos en macrofiestas", ha concluido.

Fulgencio Coll / B. Ramon

Mociones en el pleno municipal

Vox han presentado una moción, que se debatirá en el pleno municipal del 25 de septiembre, par pedir al Ayuntamiento restablecer Palma de Mallorca como denominación oficial. Según han argumentado, para reconocer "su valor histórico, cultural, económico y funcional".

Por otro lado, también han presentado una moción para pedir al Consistorio que se persone como acusación particular y perjudicado en las diligencias penales en el Juzgado de Instrucción 1 para determinar las responsabilidades penales del caso Cursach.

Vox ha señalado que la personación como perjudicado permitirá al Ayuntamiento recuperar el coste económico asumido por la defensa jurídica de sus funcionarios y proyectar públicamente "un apoyo explícito a las víctimas de los hechos".

Entre otras mociones, pedirán un plan de control y vigilancia en Nou Llevant, la modificación de la ley balear de la policía local para reservar plazas para militares, así como el impulso de un plan de atención a la diversidad y accesibilidad cognitiva.