Los usuarios del transporte público se disparan en Palma: El bus logra seis millones de pasajeros en julio

El número de usuarios de autobús en Palma se dispara. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves, el número de viajeros ha subido un 9,5% en julio con respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando la cifra de 6,06 millones de pasajeros, la más alta del año 2025.

Julio ha sido el primer mes de 2025 en que los viajeros del autobús en Palma han superado los 6 millones de pasajeros, dejando muy atrás de este modo los 4,4 millones de viajeros de enero y febrero y los 5 millones de pasajeros, con variaciones, de marzo, abril, mayo, y junio, Y, al mismo tiempo, Palma ha superado en cifras globales a capitales de provincia como Bilbao, Málaga o Sevilla.

En este sentido el porcentaje de crecimiento interanual logrado por Palma en el mes de julio, del 9,5%, es el tercero más alto de España y solo queda por detrás del porcentaje de crecimiento logrado por Bilbao, del 21,4%, y de Madrid, del 19,4%.

El crecimiento del número de viajeros del bus en Palma está marcado por la gratuidad, que empezó a aplicarse en enero desde el 1 de enero 2023 como parte del “escudo social” para mitigar los efectos económicos y sociales de la inflación.

Según datos del Ayuntamiento de Palma, la EMT ha pasado en dos años en dos años de registrar unos 40 millones de pasajeros a alcanzar los 60 millones. Veinte millones de viajes adicionales que, sin embargo, no se han traducido en una reducción del tráfico en Ciutat.

Sobre esta realidad Cort apuntó dos causas el pasado 1 de septiembre a Diario de Mallorca. Por un lado, la gratuidad del autobús habría incentivado un uso intensivo del servicio, pero no siempre ligado a sustituir al automóvil. Parte de los nuevos viajes corresponden a trayectos cortos, desplazamientos que antes se realizaban a pie o en otros medios alternativos. Es decir, el aumento de pasajeros no implica que se hayan dejado de usar coches, sino que muchos ciudadanos aprovechan la gratuidad para optar por el bus incluso en recorridos mínimos.

Yel segundo factor es el crecimiento demográfico. Palma gana cada año entre 5.000 y 6.000 nuevos residentes, lo que supone también más coches en circulación. Este incremento poblacional, sumado al volumen de tráfico metropolitano que reflejan los datos del Consell de Mallorca, mantiene las cifras de circulación en niveles muy elevados.

Por otra parte, los datos que aporta el INE también señalan que el mes de julio los usuarios del metro de Palma subieron un 30% con respecto al mismo mes del año anterior, 148.000 personas, una cifra que, sin embargo, es la cifra más baja de pasajeros desde el mes de enero. El mes con más pasajeros del suburbano de Ciutat fue marzo, cuando alcanzó su máximo anual de 241.000 usuarios, según subraya el INE.