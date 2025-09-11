La biblioteca de Cort celebra su 90 aniversario con teatro, rutas literarias, coloquios y club de lectura

El Ayuntamiento de Palma ha programado diversas actividades para conmemorar el 90 aniversario de la biblioteca de Cort, entre ellas, teatro, rutas literarias, coloquios y una sesión del club de lectura.

La biblioteca, ubicada en el edificio consistorial de la plaza de Cort, abrió sus puertas por primera vez el 19 de septiembre de 1935 con un fondo inicial integrado por unos 7.000 volúmenes que procedían, en gran parte, de colecciones particulares.

Actualmente, según ha señalado Cort en una nota de prensa, esta biblioteca es uno de los equipamientos culturales de referencia en la ciudad gracias a su extenso patrimonio bibliográfico, constituido por unos 20.000 ejemplares, que se completa con monografías, folletos y publicaciones.

La programación especial para conmemorar el 90 aniversario comienza este jueves con la representación teatral 'El senyor Suau no vol sortir dels llibres' de Manel Serrano.

Se realizarán dos funciones, a las 19.00 y 19.45 horas.

Asimismo, el viernes 19 de septiembre a las 18.30 horas tendrá lugar una ruta literaria por el centro de Palma de la mano de los integrantes de la entidad Cultura Ufana.

Otra de las actividades programadas se llevará a cabo el martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas, cuando los filólogos Cèlia Riba y Antoni Janer mantendrán una conversación sobre tertulias literarias, moderada por la periodista especializada en cultura Cati Moyà.

El programa continuará el viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas, con la sexta edición del club de lectura sobre obras escritas por autores locales. En este caso, el libro escogido es 'Pasiones romanas' de Maria de la Pau Janer. La autora mallorquina estará presente en la actividad, conducida por Cati Moyà.

Las propuestas del Ayuntamiento concluirán el martes 30 de septiembre, a las 19.00 horas, con un taller de escritura creativa dirigido por Carme Morell.

Esta celebración llega poco después de que, el pasado 18 de agosto, la biblioteca reanudara su funcionamiento habitual una vez finalizadas las obras de rehabilitación. La actuación ha supuesto una inversión de 4.500 euros y ha permitido renovar íntegramente el pavimento de la biblioteca.