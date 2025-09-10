Los vecinos de Pere Garau denuncian hasta 110 incidencias por el mal estado de las aceras

La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau ha denunciado que en los dos últimos meses la 'Antena Pere Garau' ha canalizado 110 incidencias relacionadas con el mal estado de las aceras porque afectan a la movilidad y suponen un riesgo para personas mayores, con movilidad reducida o invidentes.

El colectivo ha recordado en una nota que muchas aceras del Eixample de Palma no superan los 1,60 metros de ancho, incluyendo obstáculos como farolas y señales, cuando la normativa aconseja un mínimo de 1,80 metros libres, a lo que se le suman rampas muy inclinadas de salida de aparcamientos.

Desde la entidad vecinal han reclamado que la brigada exprés del Ayuntamiento actúe con la rapidez prometida por el actual equipo de gobierno para resolver pequeñas reparaciones urgentes en un plazo máximo de 72 horas. "La participación ciudadana está funcionando, pero sin una administración eficaz los problemas se enquistan", han subrayado los vecinos y comercios de este barrio, el más poblado de Palma.

En detalle, la plataforma ha gestionado un total de 746 incidencias desde el inicio del verano, de las que 406 se han trasladado a EMAYA, principalmente relacionadas con incivismo y suciedad en torno a los contenedores. Los vecinos han apuntado que los contenedores de orgánica generan malos olores y focos de insalubridad que requieren una mayor frecuencia de recogida.