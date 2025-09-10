Palma, entre el turismo y la pérdida de identidad: se acumulan las críticas a la ausencia de rótulos en mallorquín y negocios locales

En los últimos días, Palma ha vuelto al centro del debate turístico y cultural en redes sociales. Cada vez son más los usuarios que, sumándose a una tendencia viral, recorren las calles más céntricas de la capital balear observando los rótulos de los negocios. La conclusión es recurrente: apenas hay carteles en mallorquín o en castellano, mientras proliferan nombres en inglés o de marcas importadas.

Uno de los vídeos más compartidos ha sido el de Ángel Aguiló, quien denuncia que “lo que se ve, y lo que no se ve” refleja una ciudad que ha cambiado de piel. Según el creador, "Palma ha perdido su esencia y su identidad", desplazada por cafeterías de brunch, coctelerías de estética internacional y franquicias. En su intervención, Aguiló también lamenta el derribo del edificio de la calle 31 de Desembre, proyectado en 1926 por Gaspar Bennazar, cuya fachada histórica será replicada tras la demolición para levantar viviendas de lujo.

Santa Catalina, un ejemplo de homogeneización

La preocupación no es nueva. En su momento, las cuentas de Constança Ramis (co.torrita) y Joan Salvador (Parlars Mallorquins) ya pusieron el foco en barrios como Santa Catalina, donde la presencia de rótulos en inglés supera con creces a los locales.

La conversación en redes sociales refleja un malestar creciente: mientras para algunos la internacionalización del centro de Palma es signo de modernidad y atractivo turístico, para otros supone un vaciamiento cultural y lingüístico, en el que la ciudad se adapta al visitante y no al residente.