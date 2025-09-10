Palma presenta la nueva línea de bus que conecta Marivent con el Palau de Congressos: "Mejorará la movilidad del Paseo Marítimo"

Palma amanece con una nueva línea de bus. Desde hoy, los ciudadanos podrán viajar en la línea 30 de la EMT que conecta Marivent con el Palau de Congressos y que nace tras las peticiones de asociaciones vecinales y empresariales del Paseo Marítimo, que venían solicitando mejoras en la movilidad de la zona. El primer servicio de la línea comienza a las 7:22 en Marivent y a las 7:26 al Palau de Congressos, con la última salida a las 21:00 en ambas paradas.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar ha empezado a operar la línea, reforzando el servicio con un intervalo de paso de 20 minutos. "La línea 1 también opera por el Paseo Marítimo, de modo que todas las paradas del Paseo tendrán un bus cada diez minutos", ha asegurado el regidor de Movilidad de Palma, Toni Deudero.

“El objetivo es mejorar el uso del aparcamiento disuasorio de los depósitos de CLH y mejorar la situación del Paseo Marítimo, que llevaba tiempo solicitándose”, ha afirmado Deudero, quien también ha deseado que la medida tenga éxito.

Tras la reforma del Paseo Marítimo, Deudero ha asegurado que "era necesario" solucionar los problemas de falta de conectividad y de aparcamiento público en el enclave.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM), Manuel Jiménez, ha señalado que se cumple una demanda existente desde que se iniciaron las obras del Paseo Marítimo: "Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pero la escasez de conductores lo ha retrasado. Hoy es un día importante para la ciudad, para nuestro visitante y para los empresarios y vecinos”.