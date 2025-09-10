Pacma exige a Cort la suspensión del servicio de galeras tras el desplome de un caballo
El partido animalista no descarta emprender acciones legales contra el Consistorio si no se pone fin a esta situación
EP
El partido animalista Pacma ha exigido al Ayuntamiento de Palma la suspensión inmediata del servicio de galeras después de que un caballo se desplomara ayer mientras circulaba por una de las calles del centro de la ciudad.
La formación, en un comunicado, ha reprochado al Consistorio que haya "incumplido reiteradamente" el compromiso de sustituir progresivamente las galeras tiradas por caballos por calesas eléctricas, como por ejemplo han hecho en el municipio de Alcúdia.
"No hay excusa para mantener un modelo cruel y obsoleto que pone en riesgo la vida de los caballos y proyecta una pésima imagen de la ciudad", han sostenido los animalistas.
Además de suspender el servicio, Pacma ha reclamado a Cort que llegue a un acuerdo con los caleseros para comprar sus licencias tomando como ejemplo el plan ejecutado en Málaga, "donde se ha logrado avanzar hacia una transición justa y sin explotación animal".
"El Ayuntamiento de Palma ha demostrado una dejadez intolerable. Incumple sus compromisos, permite que los caballos sigan sufriendo bajo temperaturas extremas y mantiene un sistema indigno y peligroso", ha señalado el coordinador territorial del partido, Olivier Hassler.
De no llevar a cabo este tipo de medidas, ha advertido, no descartan emprender acciones legales contra el Consistorio.
"Palma no puede seguir anclada en prácticas arcaicas y debe apostar por un modelo moderno, responsable y respetuoso con los animales, como ya se ha demostrado posible en otras ciudades", ha propuesto Pacma.
