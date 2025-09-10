El precio medio de los locales del centro y Platja de Palma supera el medio millón de euros

El precio medio de los locales que se ofrecen en venta en Palma se sitúa en los 476.000 euros, pero en tres de sus zonas se supera el medio millón, como son el centro de la ciudad, el norte de la misma y la Platja de Palma, con fuertes revalorizaciones de las dos últimas durante el último año, según se destaca en el informe Apibaleares, publicado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas.

Los datos facilitados en este estudio apuntan que en estos momentos para conseguir un local en el centro de la ciudad, sea para un comercio o un negocio de restauración, se necesita hacer un desembolso de 595.976 euros como media, lo que implica que este valor se dispara en las calles más cotizadas. En cualquier caso, se apunta que este importe presenta un estancamiento, dado que solo se ha incrementado un 0,5% durante el último año.

En el caso de Platja de Palma-Pla de Sant Jordi, ese precio medio alcanza los 533.717 euros, y aquí resulta relevante el crecimiento interanual que se registra, de un 20,6%.

Algo similar sucede con la zona norte del municipio, donde esa media se sitúa en 534.187 euros, y en este caso con un alza durante el último año del 17,7%.

Los locales del Ponent palmesano muestran una cotización media de 475.468 euros, pero aquí con un descenso del 10%. Finalmente, en la zona de Llevant el coste medio de un local en oferta es de 357.826, con un recorte del 4,8%.

Este ranking presenta variaciones si se mide en relación a la superficie del establecimiento, y en este caso mantiene el liderazgo la zona centro, con 3.507 euros por metro cuadrado, seguida de Platja de Palma-Sant Jordi, con 2.815 euros.

Mercado de alquiler

Si en lugar de analizar los locales en venta se observa la situación de los alquileres, las ofertas actualmente en el mercado son de 2.546 euros mensuales de media en el centro de Palma y de 2.628 euros al mes en Llevant, con la diferencia de que los primeros son de unas dimensiones muy inferiores a los segundos, como se comprueba si se tiene en cuenta ese coste por cada metro cuadrado, de 22,5 euros mensuales en el primer caso y de 14 en el segundo.

Los locales que se ofrecen en alquiler en la zona norte reclaman una renta mensual de 2.291 euros, en Ponent de 1.871, y en Platja de Palma de 1.695. La media del conjunto del municipio es de 2.233 euros.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, José Miguel Artieda, apunta algunos datos a tener en cuenta. Uno de ellos es la escasez de inmuebles en oferta en las zonas más cotizadas, como Sant Miguel o Jaume III, lo que hace que en cuanto se vacía uno de estos inmuebles, vuelve a quedar ocupado con enorme celeridad.

Prueba de esa afirmación es que en el estudio se pone de relieve la fuerte reducción que se ha dado en la cifra de locales en venta, de un 29,5% en el centro o de un 38,5% en Platja de Palma, mientras que los de alquiler descienden un 29,1% en esta última zona, aunque se elevan un 33,8% en la primera.

Otro aspecto que admite Artieda es la dificultad a la hora de sacar conclusiones sobre el mercado de los locales, dado que el precio varía notablemente en una misma calle dependiendo de la acera en la que se encuentran (por ejemplo, en sentido ascendente en Jaume III son más caros los que están a la izquierda que los de la derecha), o e relación al tamaño del escaparate.

Pero en un contexto de aumento de la población, notable crecimiento económico, potente actividad turística, y de escasez de locales en oferta, especialmente en las calles con mayor afluencia de visitantes, considera que resulta lógico que los precios estén mostrando una evolución al alza.

Situación de otros municipios

En cualquier caso, en el informe de los agentes de la propiedad pone de relieve que Palma no registra en este momento los locales en oferta con los precios medios más altos de la isla En el caso de los destinados a la compraventa, frente a los 476.000 euros de Palma, en Mallorca destaca el caso de Andratx, donde ese valor medio se sitúa en los 857.000 (si se observa el conjunto de las islas en la ibicenca Sant Josep de sa Talaia llegan al millón de euros) mientras que en Santanyí alcanzan los 575.000. También son destacables los 458.000 de Alcúdia. Si se mide el precio por metro cuadrado, el municipio del Ponent mallorquín sigue estando en cabeza, con 3.707 euros.

En el caso del alquiler, frente a la media palmesana de 2.254 euros mensuales se destaca de nuevo Andratx, con 2.357 euros de media. Por detrás de ambas poblaciones se sitúa Santanyí, con 2.126 euros mensuales, mientras que en Calvià esa media es de 2.023. Como referencia, señalar que en Sant Josep de sa Talaia se llega a los 3.843 euros mensuales. n