Cort realizará este viernes una revisión sanitaria urgente a los caballos de galeras desplomados en Palma

Al libro de los enfrentamientos entre las entidades animalistas y los caleseros aún le quedan varias páginas por escribirse. Tras el desplome de dos caballos de galeras en los últimos días, el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que no sustituirá a los animales por calesas eléctricas debido al "alto coste" que supondría.

"Si a algún galerista le interesa hacer el cambio, lo vamos a respaldar, pero no se pueden recuperar las licencias", ha señalado la regidora de Hacienda, Gobernación Interior y Función Pública de Cort, Mercedes Celeste. No obstante, el Consistorio realizará este viernes una revisión sanitaria urgente a los caballos desplomados en Palma. "Destinamos todos los recursos para comprobar que el animal está bien cuidado y se cumple la normativa", ha asegurado Celeste.

Ayer, un caballo de galeras se desplomó en el centro de Palma mientras arrastraba una calesa con cinco turistas. El conductor aseguró a los testigos que el caballo había sufrido un resbalón, aunque el animal permaneció varios minutos en el suelo sin poder moverse. Asimismo, hace pocos días, otro equino también cayó al suelo y solo pudo incorporarse con la ayuda de varios ciudadanos.

Normalmente, los caballos de galeras son revisados por el área de Bienestar Animal cada 15 días. Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que ambas caídas fueron "resbalones por incidentes de tráfico", se ha decidido realizar una revisión adicional para asegurarse del estado de los animales.

La polémica sobre esta actividad turística es muy antigua y son varios los grupos animalistas que han venido denunciando la explotación de estos caballos y el esfuerzo que tienen que hacer para arrastrar las calesas.

Pacma

El partido animalista Pacma ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Palma la suspensión inmediata del servicio de galeras después de que un caballo se desplomara ayer mientras circulaba por una de las calles del centro de la ciudad.

La formación, en un comunicado, ha reprochado al Consistorio que haya "incumplido reiteradamente" el compromiso de sustituir progresivamente las galeras tiradas por caballos por calesas eléctricas, como por ejemplo han hecho en el municipio de Alcúdia. "No hay excusa para mantener un modelo cruel y obsoleto que pone en riesgo la vida de los caballos y proyecta una pésima imagen de la ciudad", han sostenido los animalistas.

"Palma no puede seguir anclada en prácticas arcaicas y debe apostar por un modelo moderno, responsable y respetuoso con los animales, como ya se ha demostrado posible en otras ciudades", ha propuesto Pacma.

Protestas

Hace unos meses más de un centenar de personas salieron a las calles de Palma para exigir el fin de la «explotación» de los caballos de las galeras.La manifestación, organizada por el partido animalista Progreso en Verde y la entidad Satya Animal, atacó al equipo de gobierno municipal por «quedarse anclado al pasado»- Asimismo, los manifestantes protestaron contra la «permisividad» del Ayuntamiento con respecto a las infracciones interpuestas contra los caleseros.