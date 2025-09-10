El Ayuntamiento de Palma y el Gobierno desbloquean la última fase de las obras del Baluard del Príncep tras dos años de parón

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha firmado un protocolo de actuación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para reactivar las obras de rehabilitación del Baluard del Príncep, un proyecto paralizado desde hace más de dos años después de que la empresa responsable de las obras se declarara en quiebra. .

Con este acuerdo, el Consistorio busca desbloquear una situación estancada y espera dar solución al bloqueo. El protocolo establece un marco de colaboración institucional, pero sin compromisos económicos ni jurídicos vinculantes, según ha señalado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste.

La rehabilitación de este enclave histórico comenzó en 2009 y se estructuró en seis fases. Las cuatro primeras se ejecutaron entre 2009 y 2017. Las dos últimas arrancaron en marzo de 2020, pocos días antes del parón general provocado por la pandemia de la COVID-19. Aunque estas últimas obras se reanudaron, volvieron a paralizarse tras declararse la empresa responsable en quiebra.

Actualmente, los trabajos de restauración están completados en un 92,79 %. "Queda muy poco por hacer", ha afirmado Celeste. En concreto, las últimas fases contemplan las obras de restauración y rehabilitación del Passeig de Ronda de las 'murades' de Palma en el sector del Baluard del Príncep,

En noviembre de 2024, el Ayuntamiento presentó al Ministerio un proyecto actualizado para concluir las dos fases restantes, con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros, previamente aprobado por la Junta de Gobierno. El protocolo establece un marco de colaboración institucional "sin compromisos económicos ni jurídicos vinculantes", ha detallado la portavoz.

En base al documento, el Consistorio será el encargado de gestionar los trámites administrativos, autorizar las intervenciones y el uso público y colaborar en la licitación. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, deberá supervisar y aprobar el proyecto, licitarlo y financiarlo, así como realizar el seguimiento técnico y administrativo.

Cort tiene prisa por concluir la reforma de este enclave porque está estratégicamente situado en primera línea de la fachada marítima de Palma. El proyecto del Baluard del Príncep, obra de los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, busca conservar la muralla renacentista del siglo XVI. Las que están aún pendientes son la fase D y la F: la primera de ellas abarca 11.729 metros cuadrados e incluye la restauración del foso del puente de la Porta del Camp y la creación de un acceso que conecte el Baluard con la ciudad. La fase F comprende la construcción de un edificio de recepción y centro de interpretación del centro histórico.