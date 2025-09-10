El Ayuntamiento de Palma empieza a pagar las subvenciones retrasadas para fiestas de barrio, que ascienden a 800.000 euros
Cort anuncia que ya se ha abonado el 99 % del total de las subvenciones y que lo poco que queda pendiente corresponde únicamente a "dos o tres asociaciones"
Tras varios comunicados y una protesta a las puertas de Cort por parte de las asociaciones vecinales de Palma, el Ayuntamiento ha comenzado a pagar las subvenciones destinadas a costear las fiestas populares, que acumulaban un retraso considerado por los vecinos como "el más grande de los últimos años".
Según ha informado hoy la regidora de Haciendo, Función Pública y Govern, Mercedes Celeste, la suma total asciende a prácticamente 800.000 euros. La portavoz de Cort ha explicado que las ayudas se aprobaron definitivamente la semana pasada, una vez solucionados dos errores técnicos, y que los pagos comenzaron a ingresarse entre el lunes y el martes de esta semana.
Celeste ha anunciado que ya se ha abonado el 99 % del total de las subvenciones y que lo poco que queda pendiente corresponde únicamente a "dos o tres asociaciones".
El retraso en estos pagos generó una fuerte indignación entre las entidades vecinales, especialmente en la Federación de Asociaciones de Vecinos La entidad denunció que la demora había generado "una situación insostenible", que afectaba tanto a los proveedores como a los grupos de actuación y dinamizadores culturales que participan en las festividades, tres colectivos que, hasta ahora, "todavía no habían podido cobrar".
Más de una treintena de representantes de asociaciones vecinales se concentraron hace una semana frente al Ayuntamiento para denunciar, una vez más, el retraso en el pago de estas ayudas, fundamentales para financiar las actividades y fiestas de los barrios.
Desde la Federación, que ya la semana pasada reclamó públicamente a Cort la regularización de los pagos, explicaron que llevan ocho meses celebrando actividades y "contrayendo deudas importantes con proveedores y trabajadores". Además, lamentaron que estas cargas recaigan sobre voluntarios de las asociaciones, quienes "no reciben ninguna remuneración ni reconocimiento institucional, pero asumen importantes responsabilidades legales y sociales".
