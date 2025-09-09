Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Residuos

Vecinos de Pere Garau sanean contenedores para reducir la degradación

La plataforma Flipau amb Pere Garau reclama al Ayuntamiento mayor frecuencia de limpieza

Contenedores en el barrio de Pere Garau.

Contenedores en el barrio de Pere Garau. / J.B.

EP

Palma

Un grupo de vecinos de la barriada de Pere Garau, en Palma, sanearon el domingo varias baterías de contenedores para reducir la «degradación ambiental» en la zona y evitar el «efecto multiplicador» de trastos y suciedad.

Según ha señalado la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau en un comunicado, la ciudadanía del barrio «continúa demostrando su compromiso» con el cuidado y la limpieza.

Concretamente anteayer, vecinos del barrio sanearon baterías de contenedores que a las 21.00 horas presentaban un estado «lamentable». Cabe recordar que el domingo es el día de trastos en Pere Garau y está prohibido abandonar trastos delante o al lado de los contenedores.

En esta línea, la plataforma vecinal recordó que hace meses que pide al Ayuntamiento de Palma más frecuencia de limpieza y medios que atiendan la realidad del barrio más poblado de la ciudad. A su parecer, el aumento del consumo en los últimos años precisa de recogida puerta a puerta de cartón y plástico en los comercios.

Por otro lado, también reclamó mayor concienciación, mediante campañas en varios idiomas y señalética adaptadas al comercio y la diversidad sociocultural del vecindario; reforzar la vigilancia y aumentar las sanciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma
  2. Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
  3. Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma
  4. Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
  5. Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
  6. Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
  7. Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut
  8. El Castillo de Bellver, entre el escaparate de Louis Vuitton y la parálisis de su conservación

Vecinos de Pere Garau sanean contenedores para reducir la degradación

Vecinos de Pere Garau sanean contenedores para reducir la degradación

Fin al parking privado para clientes del Puro Beach: Costas dictamina que es una zona de carga y descarga

Fin al parking privado para clientes del Puro Beach: Costas dictamina que es una zona de carga y descarga

Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club

Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club

El Ajuntament de Palma cierra parques y jardines este lunes ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

El Ajuntament de Palma cierra parques y jardines este lunes ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

Estas son las nuevas frecuencias de la EMT para el inicio escolar en Palma

Estas son las nuevas frecuencias de la EMT para el inicio escolar en Palma

El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar

El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar

Cort entrega en Sant Miquel su ofrenda floral con motivo de la Patrona

Cort entrega en Sant Miquel su ofrenda floral con motivo de la Patrona

Palma cierra el verano con la gran batalla acuática entre Canamunt y Canavall

Palma cierra el verano con la gran batalla acuática entre Canamunt y Canavall
Tracking Pixel Contents