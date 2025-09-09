Residuos
Vecinos de Pere Garau sanean contenedores para reducir la degradación
La plataforma Flipau amb Pere Garau reclama al Ayuntamiento mayor frecuencia de limpieza
Un grupo de vecinos de la barriada de Pere Garau, en Palma, sanearon el domingo varias baterías de contenedores para reducir la «degradación ambiental» en la zona y evitar el «efecto multiplicador» de trastos y suciedad.
Según ha señalado la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau en un comunicado, la ciudadanía del barrio «continúa demostrando su compromiso» con el cuidado y la limpieza.
Concretamente anteayer, vecinos del barrio sanearon baterías de contenedores que a las 21.00 horas presentaban un estado «lamentable». Cabe recordar que el domingo es el día de trastos en Pere Garau y está prohibido abandonar trastos delante o al lado de los contenedores.
En esta línea, la plataforma vecinal recordó que hace meses que pide al Ayuntamiento de Palma más frecuencia de limpieza y medios que atiendan la realidad del barrio más poblado de la ciudad. A su parecer, el aumento del consumo en los últimos años precisa de recogida puerta a puerta de cartón y plástico en los comercios.
Por otro lado, también reclamó mayor concienciación, mediante campañas en varios idiomas y señalética adaptadas al comercio y la diversidad sociocultural del vecindario; reforzar la vigilancia y aumentar las sanciones.
