Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club

Al bajar por la escalera de entrada no huele a cerveza sino a pintura fresca: el legendario Tunnel Rock Club de Palma, que cerró el pasado verano tras más de 30 años, se ha transformado en Sótano Club.

Conserva en esencia su aspecto original, pero ha sido renovado y embellecido: la barra central y los baños lucen con nuevo esplendor, en algunas paredes trepan plantas artificiales, y donde antes había una segunda barra a la derecha, ahora hay una zona VIP separada, donde hasta ocho personas pueden disfrutar de manera privada y pedir bebidas con solo pulsar un botón.

Detrás de este sorprendente renacimiento está el mismo equipo responsable del Es Molí Club: su propietario Miguel Fernández y la pareja de DJs formada por Paula Serra (34) y Víctor Lorenzo (40, nombre artístico: Vikenzo). Padres de una niña pequeña, buscaban un nuevo proyecto ambicioso, cuentan durante la visita de Mallorca Zeitung poco antes de la apertura. “Es Molí funciona bastante bien, pero se nos ha quedado un poco pequeño”, explica Serra. “Queremos ocuparnos un poco de la cultura de club, que en la isla se está perdiendo cada vez más”, añade Lorenzo.

“Es un reto”

Durante casi medio año lo estuvieron pensando, hasta que hace tres o cuatro meses tomaron la decisión de hacerse cargo del club. Una decisión nada exenta de riesgo, ya que la zona no es fácil, entre otras cosas por la falta de aparcamientos. “Es un reto”, admite Lorenzo. “Los clubs tienen muchas restricciones. Cada vez es más difícil abrir algo nuevo. Y en un lugar como Gomila, que está un poco muerto, cuesta el triple de trabajo que en una zona con vida nocturna como Santa Catalina”. Pero la demanda está ahí —se puede ver en los festivales de verano, que atraen a mucho público con ganas de fiesta.

Techno en lugar de Tunnel: En la Plaça Gomila abre el nuevo Sótano Club / PRIVAT

“Gomila tuvo, como todos sabemos, una época de esplendor cultural”, señala Serra. Después decayó, hasta que Tunnel, como último bastión, también cerró. Pero ante las recientes inversiones en la plaza y sus edificios, los dos DJs creen en un nuevo resurgir. “Por supuesto, nunca volverá a ser como en los años 70, 80 o 90, eso está claro”, dice Serra. Igualmente, la pareja está convencida de que puede aportar su grano de arena a la revitalización de la vida nocturna del barrio.

Viernes más comercial, sábado underground

En cuanto al concepto del Sótano Club, los jueves estarán a cargo de los bien conectados colegas del Selva Club, con un proyecto misterioso que traerá a DJs de primer nivel al Sótano, pero sin anunciar los nombres en el cartel. Los viernes habrá un house más comercial, con Alex Caro y Sote de Lino, conocidos del Pacha o el Social Club, junto a otro DJ. El público objetivo: “algo más mayor y elegante”. Los sábados, en cambio, las noches serán más underground y se ajustarán totalmente al gusto de los responsables: minimal, house, a veces con DJs de Ámsterdam o Londres, pondrán a bailar a los asistentes.

Por supuesto, Paula Serra y Vikenzo también quieren pinchar ellos mismos, aunque hacerlo en el propio club sea casi tan estresante como ser anfitrión en la propia fiesta de cumpleaños. Y los nostálgicos fans del Tunnel no quedarán totalmente desilusionados: “Empezaremos primero con música electrónica, porque de eso sí entendemos. Más adelante queremos ir integrando poco a poco también música en vivo”, explica Serra. “Queremos seguir siendo, en cualquier caso, un club alternativo y estar abiertos a distintos géneros”.

Una opción para ello sería los jueves. También los sábados, a primera hora, se ofrecerán “tardeos” con música en vivo. La comida también está asegurada, ya que el club cuenta con una cocina que prepara aperitivos para los invitados hambrientos. Y quien lo desee, podrá quedarse después del concierto y seguir la fiesta con los DJs.