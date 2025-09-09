Primera escala en Palma del lujosísimo buque de cruceros Allura

Este martes ha hecho escala por primera vez en el puerto de Palma el Allura, barco perteneciente a Oceanía Cruises, naviera especializada en cruceros del más alto nivel.

Como suele ocurrir cuando hay una primera visita, se celebró un acto a bordo, en el transcurso del cual se entregó por parte representantes de la Autoritat Portuària una metopa conmemorativa de la primera visita al capitán del buque, todo ello en presencia de miembros de la empresa consignataria Intercruises.

El Allura ha sido construido en los famosos astilleros de Sestri Ponente cerca de Génova y es una nave de muy reciente construcción ya que está en servicio desde mediados de Julio, tiene un buque gemelo que ya ha visitado Palma, el Vista. Se trata de un barco que destaca sobre todo por su lujo y sofisticación y a pesar de tener 246 metros de eslora y 67.700 toneladas de registro sólo lleva 1.224 pasajeros alojados en un total de 612 camarotes y servidos por 800 tripulantes lo que da idea del nivel de servicio del buque.

Los interiores del Allura son elegantes, sofisticados e invitan al relax con un atrio principal espectacular además de otros magníficos salones y bares. La parte culinaria está especialmente cuidada disponiendo de doce restaurantes, entre los que destacan el precioso restaurante principal denominado Grand Dining Room, disponiendo además de otros temáticos de cocina asiática, italiana, grill, etc. Especialmente sugerente es el AquaMar Spa Center, una gran zona de spa que dispone de diferentes salas que ofrecen todo tipo de tratamientos.

La naviera Oceania Cruises fue fundada en el año 2002 y desde el 2014 pertenece a Norwegian Cruise Line Holdings, siendo muy conocida en el puerto de Palma.

En la escala de este martes ha llegado a procedente de Tarragona, dentro de un crucero de 34 días, que se inició el pasado 27 de agosto en Civitavecchia y que finalizará el próximo 30 de septiembre en Nueva York, después de visitar también Canadá. Este otoño tiene previsto permanecer en la costa canadiense, para trasladarse en invierno al Caribe y retornar al Mediterráneo en primavera, concretamente tiene previsto volver a Palma el próximo 27 de abril.