Fin al parking privado para clientes del Puro Beach: Costas dictamina que es una zona de carga y descarga

El Govern, a consultas de los vecinos, ha aclarado que el aparcamiento que había habilitado el Purobeach Palma, en Cala Estancia, para sus clientes en un espacio situado al lado del local en realidad se trata de un área de uso para carga y descarga. Los residentes estaban muy molestos por la apropiación de la zona pública. El establecimiento incluso había colocado un cartel en el que informaba de que el acceso estaba "restringido", si bien ahora ya lo ha cambiado.

El Purobeach Palma había habilitado un aparcamiento para sus clientes en un espacio situado junto al local, decisión que generó malestar entre los vecinos. Los residentes defendían que se trataba de un área de "uso público" y criticaron que se agravaba la falta de plazas de estacionamiento en un barrio de por sí muy complicado para hacerlo.

Según explicó la dirección del establecimiento, que forma parte de Puro Group, en declaraciones a DIARIO de MALLORCA el uso privado de la zona era legal. "No es una zona pública, es un espacio incluido en la concesión que costas otorgó al Purobeach hace muchos años", manifestó el director del centro, Diego Gallego a finales de agosto. Insistió en que hasta ahora no lo utilizaban, pero que la propiedad había decidido que a partir de esta temporada se habilitara para sus clientes.

Pues bien, vecinos de Cala Estancia airados ante esta situación se pusieron en contacto con el Govern y la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua les ha confirmado la apropiación que estaba haciendo el establecimiento del aparcamiento.

El Purobeach había colocado un cartel para ahuyentar a los vecinos del supuesto aparcamiento para su uso privado. / DM

Desde la dirección general de Costas y Litoral explican a los residentes en el barrio palmesano que la concesión que tiene el Purobeach no autoriza al local al uso del espacio para aparcamiento, se limita a carga y descarga.

La concesión vigente "se modificó para permitir el acordonamiento de una zona de la superficie otorgada para la realización de trabajos de carga y descarga de mercaderías, no estando autorizado para el uso de aparcamiento", responde Costas a los vecinos.

Así las cosas, como se comprueba en la imagen que acompaña esta información, la cadena que acordona la zona junto al Purobeach ahora se acompaña de un cartel que indica que es para carga y descarga. Antes de se informaba que el área era para "uso y acceso de espacio restringido por concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre otorgado por orden ministerial".

Desde la dirección del Puro Beach se estuvo insistiendo en que a pesar de las quejas y denuncias vecinales desde que colocaron el cartel ya retirado la Policía había revisado la documentación y les había dado "el visto bueno". Porfiaron que estaba "todo legalizado y autorizado por Costas".