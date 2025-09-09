Una puerta abierta por error permite la entrada de visitantes en el Parc de ses Estacions de Palma, cerrado por la alerta meteorológica
El fuerte aguacero de la madrugada provoca medio centenar de incidentes en Mallorca y mantiene la isla en alerta por lluvias
El Parc de ses Estacions de Palma debía permanecer cerrado este martes como medida preventiva ante la alerta meteorológica decretada en la isla. Sin embargo, una de las puertas del recinto quedó abierta por error y varios ciudadanos han accedido a su interior, paseando por las instalaciones pese a la recomendación oficial de no utilizar el espacio hasta nuevo aviso.
Medio centenar de incidentes por las lluvias
La decisión de cerrar el parque se enmarca dentro de las medidas adoptadas por el Ajuntament de Palma tras el fuerte aguacero caído de madrugada. Según datos del 112, entre las tres y las cuatro de la madrugada se registró la lluvia más intensa, provocando 48 incidentes hasta las diez de la mañana.
La capital fue la zona más afectada, con 24 intervenciones por inundaciones en sótanos y bajos, caídas de ramas y desplome de árboles. En el Paseo Marítimo, un gran pino se vino abajo, mientras que en Son Gotleu los Bombers tuvieron que achicar agua en un bajo de la calle Gabriel Carbonell. También se registraron incidencias en Calvià, Algaida, Andratx, Manacor, Marratxí y otros municipios de la Part Forana, aunque en la mayoría de los casos se trató de desprendimientos menores.
Acceso involuntario y riesgo para los paseantes
Aunque el cierre del Parc de ses Estacions se había anunciado como medida de seguridad, la puerta mal cerrada ha permitido la entrada de varias personas durante la mañana, a pesar de la señalización que indicara el cierre.
