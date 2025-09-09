ARCA sostiene que la demolición del edificio de 31 de Diciembre es ilegítima y piden su paralización

La Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha sostenido que la demolición integral del edificio de la calle 31 de Diciembre de Palma del arquitecto Gaspar Bennazar es ilegítima y han reclamado al Consell de Mallorca que ordene su paralización.

La asociación, en un comunicado, se ha posicionado de esta manera después de que en los últimos días se haya procedido al vallado del inmueble y se hayan comenzado las tareas de demolición en su interior.

ARCA se basa en un informe técnico elaborado por el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, institución responsable de la conservación patrimonial en la isla del que se desprende, a su parecer, que la demolición integral del edificio "no es legítima".

El informe, siempre de acuerdo con los conservacionistas, señala que el inmueble requiere de una protección ambiental, de su fachada y del primer faldón del tejado.

La importancia del inmueble, indica el documento, reside en el hecho de que fue uno de los edificios levantados durante la construcción del Ensanche de Palma "con la volumetría, el lenguaje y las características" propias del momento y de la zona.

"Por tanto, se trata de un edificio original del tejido urbano de la zona, en su contexto propio, que contribuye a caracterizar este lugar del Ensanche de la ciudad. La altura del edificio, su proporción con la anchura de la calle, le otorgan unos valores de soleamiento, sensación de amplitud y visión del cielo en sintonía con las propiedades con las cuales se hizo el proyecto del Ensanche", apunta.

El departamento de Patrimonio, ha añadido la asociación, también habla de la necesidad de conservar algunos de los elementos del interior del inmueble como los pavimentos hidráulicos y las carpinterías de mayor interés.

Según el análisis de ARCA, esto no pasa así con muchos de los edificios de su alrededor, que ya fueron sustituidos "en los años de fuerte desarrollo urbano" y que, por lo tanto, presentan características que han "distorsionado" el lugar.

Es por ello que han considerado que la decisión del Ayuntamiento de Palma de autorizar la demolición integral del inmueble, que contempla la construcción de una nueva fachada copiando la original de Bennazar, "de ninguna manera cumple con las prescripciones técnicas del Consell".

Exigen parar la demolición

Es por todo ello por lo que la asociación ha dirigido un escrito al departamento insular de Patrimonio "poniendo en evidencia la contradicción entre la demolición total y el informe técnico" y pidiendo "una intervención urgente para evitar perder más autenticidad en el Ensanche de Palma".

En esa línea, han reclamado al Consell de Mallorca que, en el marco de sus funciones de control y defensa del patrimonio histórico, pida una copia de todas las actuaciones municipales llevadas a cabo alrededor de esta intervención urbanística.

También que ordene la paralización de la demolición y que recuerde tanto a Cort como a la promotora, al arquitecto director y al constructor de su obligación de cumplir con lo determinado en su informe técnico "con las advertencias legales oportunas".

Si no es así, ha advertido ARCA, se verán obligados a denunciar las actuaciones ante la autoridad judicial.