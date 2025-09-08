Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte Público

Estas son las nuevas frecuencias de la EMT para el inicio escolar en Palma

El nuevo itinerario de la L36 (Circular Son Espases) llegará hasta Sa Teulera para acercar a los estudiantes a la zona de colegios

Estas son las nuevas frecuencias.

Estas son las nuevas frecuencias. / Europa Press

EFE

La EMT Palma ampliará este nuevo curso los refuerzos escolares con 13 autobuses más que el año pasado y mejorará las frecuencias en las hora punta de entrada y salida de los colegios a partir de este miércoles, 10 de septiembre.

El teniente de alcalde de Movilidad en Cort, Toni Deudero, ha presentado este lunes los nuevos horarios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que entrarán en vigor coincidiendo con el inicio del curso escolar, ha detallado el consistorio en una nota.

El concejal ha dicho que gracias a los refuerzos en el taller se ha logrado aumentar en 13 el número de autobuses en servicio respecto al año pasado, sumando 37 vehículos más en circulación que antes de la pandemia. El consistorio ha informado del nuevo itinerario de la L36 (Circular Son Espases), que llegará hasta Sa Teulera para acercar a los estudiantes a la zona de colegios.

Este servicio especial se activará en los horarios de entrada y salida de los centros, atendiendo así a las peticiones de asociaciones vecinales y familias del barrio, así como de los centros educativos de la zona de Son Rapinya.

Otra de las novedades destacables es la incorporación de más frecuencias en la L7 (Son Serra–Sa Vileta–Son Gotleu), con nuevas salidas adicionales entre las 7.00 y las 8.30 horas.

Así, en las horas punta de entrada y salida de los colegios, las líneas 5, 7 y 8 pasarán a tener una frecuencia de 5 minutos, mientras que en la L10 y L12 se refuerzan los horarios de mediodía, reduciendo los intervalos de 13 a 10 minutos.

También se recuperan los refuerzos adicionales en la L3 (Pont d'Inca–Joan Carles I) y también en la L7. El resto del día se mantendrá la frecuencia habitual de cada 10 minutos.

De igual forma, se reactivan las expediciones especiales de otras líneas vinculadas a los colegios como son la L10 (Son Castelló–Sindicat) y L35, con la recuperación del recorrido hasta el IES La Ribera, así como el refuerzo en la L12 con conexión en el IES Son Pacs.

También habrá refuerzos de la L14 (Sant Jordi/s'Hostalot-Pl Espanya) para la escuela AMADIB, implantados a principios de mes, y también los de la línea L19 (UIB y Parc Bit-Porta des Camp), con una frecuencia cada 20 minutos.

Además, las líneas L5 (Es Rafal Nou–Plaça Progrés), L8 (Son Roca–Sindicat) y la L10 recuperan las frecuencias del curso que ahora empieza.

En esta misma línea, Deudero ha destacado el esfuerzo que está realizando la EMT Palma para mejorar la calidad del servicio, logrando reducir significativamente el número de autobuses que no podían detenerse en las paradas por exceso de ocupación.

